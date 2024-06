Rhubarbe : 6 recettes pour de délicieux desserts sucrés

Avec son goût acidulé, la rhubarbe saisit les papilles sur le vif et explose littéralement en bouche. C’est certainement le fruit le plus percutant de la corbeille. La rhubarbe donne une belle impulsion aux recettes un peu trop « douces » et rythme les desserts de nature tendre. Mais le seul souvenir que vous gardez dans votre mémoire gustative, c’est probablement celui de la tarte rustique, plus chargée en sucre qu’en fruit. Alors ne soyez pas intimidé.e par cette tige rouge-verte et cuisinez-là sans retenue ! Des muffins régressifs à la tarte meringuée élégante en passant par les cakes ultra aériens… voici 6 recettes pour transformer la rhubarbe en desserts épatants. De quoi faire fondre vos aprioris sur ce fruit atypique.

La rhubarbe, vous la croisez sur les étals des supermarchés, mais vous avez certainement tendance à l’ignorer et à passer votre chemin. Vous avez bien tort. Ce fruit filiforme ne vous inspire peut-être rien comme ça, pourtant il est capable de faire des merveilles en cuisine. Alors la prochaine fois que vous écumez les rayons, sortez de votre zone de confort et troquez les pommes, que vous connaissez sur le bout de la langue, contre cette plante versatile.

Avant de convertir la rhubarbe en desserts irrésistibles, il faut apprendre à la dompter derrière les fourneaux. Contrairement à la plupart des fruits, la rhubarbe ne peut pas se manger crue. Il faut donc obligatoirement la faire cuire pour exploiter son potentiel. Si la rhubarbe est au plus fort de sa fraîcheur, nettoyez assidûment la tige et coupez-la en petits dés. À l’inverse, si elle est un peu plus « vieille » et que les fils sont fibreux, épluchez là pour en faire des sortes de spaghetti. Petit secret de préparation : pour que la rhubarbe soit un peu moins incisive sur le palais, saupoudrez là de sucre avant cuisson et laissez reposer une trentaine de minutes.

Fruit impulsif par excellence, la rhubarbe booste le caractère des desserts monotones et tapisse les recettes de sa jolie couleur contrastée. Avec elle, vous pouvez concocter des mets à la fois esthétiques et impactants. Sa consistance « ferme » et son goût piquant se prêtent aussi bien à l’inlassable clafoutis qu’aucrumble réconfortant. Si vous avez la main créative, la rhubarbe se mue également en desserts graphiques, avec des lignes tantôt académiques, tantôt déstructurées. Vous pouvez facilement donner l’illusion d’un dressage de « grande maison ». Autre point essentiel : la rhubarbe se plaît en compagnie d’ingrédients qui lui sont « opposés » comme l’eau de rose, la vanille ou encore le chocolat blanc.

Cake rhubarbe et pistaches

Ce cake rebondi, à la mie serrée, est un délicieux mélange entre le croquant de la pistache et le pep’s de la rhubarbe. Notre star à la robe rouge-verte surprend à la mâche. Dès que vous tombez sur un morceau, la rhubarbe irradie en bouche et charme le palais.

Au goût, le biscuit est à la frontière du pain d’épices et du gâteau au yaourt, ce qui lui accorde une certaine délicatesse. Pour le perfectionner davantage, vous pouvez verser un sirop de rhubarbe par-dessus et quelques tiges rôties, puis saupoudrer de pistaches concassées. À accompagner d’une boule vanille si le mercure s’emballe.

Tiramisu vegan rhubarbe et spéculoos

Le tiramisu vous est forcément familier. C’est le dessert qui met tout le monde d’accord et qui clôt tous les débats. Vous avez peut-être déjà essayé des variantes à la fraise ou au citron, mais connaissez-vous celle à la rhubarbe ? Moins commune, elle est pourtant tout aussi digne de vos papilles.

Dans cette recette innovante, les boudoirs ont cédé leur place à des brisures de spéculoos et le mascarpone à un yaourt onctueux au soja. Au milieu de cette construction gourmande, vous trouvez la tant attendue rhubarbe sous la forme d’une compote texturée. Le trio est détonnant, mais très harmonieux.

Crumble rhubarbe et fraise

Pour équilibrer le goût très punchy de la rhubarbe, misez sur des desserts cocooning qui évoquent les petits plaisirs de l’enfance, à l’image du crumble. Cette petite friandise bi-matières s’émancipe de ses pommes pour accueillir un duo complémentaire à base de fraise et de rhubarbe.

La fraise tempère le caractère puissant de la rhubarbe et le biscuit sablonneux apporte du relief à la recette. En une cuillérée, vous avez trois saveurs qui fusionnent parfaitement. Un dessert qui a un petit goût de reviens-y.

Tarte géométrique rhubarbe et frangipane

Avec sa silhouette affûtée, la rhubarbe peut prétendre à des desserts fantaisie. Si vous avez de la patience et du temps à tuer pourquoi ne pas réaliser une tarte géométrique, conçue comme un mandala gourmand (ou un Tetris pour les geeks) ?

Loin de la tarte basique que vous avez de nombreuses fois vue circuler sur votre table, celle-ci est plus « haut de gamme ». Elle s’inspire de la galette des Rois avec sa base à la frangipane. Les morceaux de rhubarbe, eux, sont coupés adroitement en losange et disposés de sorte à ressembler à un tableau floral contemporain. Après quelques minutes de concentration, vous obtenez un dessert digne des vitrines des plus belles enseignes de pâtisserie !

Madeleine à la rose et confiture de rhubarbe

La madeleine est un dessert de grand-mère qui sait vous prendre par les sentiments. Quand vous l’avez entre les mains, vous retrouvez tout de suite votre âme d’enfant. Même si vous avez à cœur de perpétuer le patrimoine culinaire de mémé en faisant la recette au citron, vous pouvez faire une petite exception.

Cette recette à un centre coulant à la confiture de rhubarbe et un biscuit subtilement parfumé à l’eau de rose. Un petit twist qui vous fera peut-être oublier la version originelle. La saveur florale de la « fleur de l’amour » nuance divinement l’acidité de la rhubarbe.

Cheesecake chocolat blanc et rhubarbe

Si vous avez un Cyril Lignac ou une Mercotte qui sommeille en vous, il est temps de mettre la barre un peu plus haute et de passer au niveau supérieur. La rhubarbe fait aussi la singularité des desserts « incontournables ». C’est le cas avec ce cheesecake à l’apparence luxueuse.

Sous ses airs complexes, ce dessert à l’accent anglais est en réalité assez « basique ». Un biscuit cru en-dessous, une garniture généreuse à la coco et au chocolat blanc au-dessus et en final de la rhubarbe rôtie dans son jus… voilà les grandes lignes.

La rhubarbe dynamise tous les desserts, des plus classiques aux plus inventifs. Mais elle s’apprête aussi en version « salée » dans des salades estivales ou des currys de lentille.