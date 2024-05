L’anniversaire de Carole des RH, le départ de Cyril le commercial, Marie qui part en congé mat, le retour de vacances de Nicolas… toutes les occasions sont bonnes pour organiser un goûter/pot sur notre lieu de travail afin de partager un joli moment entre collègues. Plutôt que d’opter pour des plats tout prêts achetés à la supérette du coin, mettez la main à la pâte. Pour vous aider, voici 10 recettes faciles et savoureuses pour un pot au bureau réussi.

Mini-pizzas au pesto et aux champignons

Préparez une pâte à pizza maison ou utilisez des mini-pains plats comme base. Étalez une généreuse couche de pesto frais sur chaque mini-pizza, ajoutez des tranches de champignons frais et saupoudrez de fromage mozzarella râpé. Enfournez jusqu’à ce que le fromage soit fondu et que la croûte soit dorée. Ces mini-pizzas délicieusement parfumées apporteront une touche d’originalité à votre pot au bureau !

Wraps arc-en-ciel

Rassemblez une variété de tortillas colorées et garnissez-les de légumes, de poulet grillé ou de tofu ou bien de pois chiches épicés, et d’une généreuse portion de guacamole. Roulez-les et coupez-les en petites bouchées pour une explosion de saveurs dans chaque bouchée.

Dips et chips variés

Préparez une sélection de dips maison comme du guacamole, du tzatziki, de la tapenade d’olives (etc.). Accompagnez-les de chips de légumes colorés ou de nachos croustillants pour une « expérience de trempage » inoubliable !

Salade de pâtes estivale

Mélangez des pâtes cuites al dente avec des tomates cerises, du maïs grillé, des morceaux de mozzarella fraîche et des feuilles de basilic ciselées. Arrosez le tout d’une vinaigrette balsamique et savourez une explosion de saveurs estivales. Une des recettes les plus faciles pour un pot au bureau réussi.

Mini burgers gourmets

Préparez une variété de mini burgers avec des pains spéciaux, des steaks hachés (végétaux ou non), du fromage fondant (végétal si vous le souhaitez), des oignons caramélisés et une sauce. Et regardez vos collègues se battre pour en avoir plus !

Bouchées de légumes grillés et houmous

Préparez des brochettes de légumes grillés comme des poivrons, des courgettes et des champignons, et servez-les avec une généreuse portion de houmous crémeux. Une option vegan savoureuse qui plaira à tou.te.s !

Brochettes de fruits et fondue au chocolat

Pas de pot au boulot sans desserts ! Pour bluffer et régaler vos collègues, misez là aussi sur la simplicité. Rien de tel que des brochettes de fruits frais accompagnées d’une fontaine de chocolat fondant. Ananas, fraises, kiwis (etc.) trempez-les dans ce délice chocolaté et préparez-vous à des sourires et des regards de satisfaction autour de la table.

Gâteau marbré

Pour couronner votre pot au bureau de manière sucrée, rien de tel qu’un gâteau marbré moelleux et délicieux. Mélangez une pâte à gâteau vanillée avec une autre au chocolat, versez-les dans un moule et faites tourbillonner les deux saveurs ensemble pour créer un effet visuel époustouflant. Une fois cuit et refroidi, découpez-le en tranches et regardez vos collègues se régaler avec cette douce recette.

Riz au lait crémeux

Pour une touche réconfortante, préparez un riz au lait crémeux et parfumé à la vanille. Faites mijoter du riz dans du lait (végétal ou non) avec une gousse de vanille fendue en deux jusqu’à ce qu’il soit tendre et que le mélange épaississe. Ajoutez une pincée de cannelle pour un arôme supplémentaire. Servi chaud ou froid, ce dessert est une douceur réconfortante. Accompagnez-le pourquoi pas de fruits frais ou d’un filet de caramel.

Brownie fondant aux noisettes

Terminez votre pot au bureau avec un délicieux brownie fondant aux noisettes. Cette gâterie chocolatée, moelleuse à souhait, est parfaitement équilibrée par le croquant des noisettes grillées. Servez-le pourquoi pas avec une boule de glace à la vanille ou une cuillerée de crème fouettée (végétale ou non) pour une expérience dessert dont personne ne pourra résister !

Ces 10 recettes faciles et savoureuses vous aideront à transformer n’importe quel pot au bureau en un événement mémorable. Vous ferez sensation ! N’oubliez pas le plus important : profitez de l’occasion pour découvrir vos collègues sous un autre angle.