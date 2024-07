Vous ne verrez plus jamais les films Disney de la même manière après avoir découvert ces théories

Les dessins animés Disney ont bercé votre enfance et ponctué vos écrans noirs pendant le tendre âge. Si vous n’avez retenu que la féérie, d’autres fans du géant aux oreilles de souris ont creusé un peu plus en profondeur et disséqué tous les Disney tels des objets d’études. D’après leurs théories, tantôt lunaires, tantôt lucides, ces histoires candides sont toutes reliées et dissimulent des secrets dans chaque recoin de leur décor. Derrière l’intrigue principale de ces contes iconiques se cachent des détails assez troublants qui vont changer votre vision des Disney pour toujours. Au-delà du « happy end », des poussières de rêve et des intrigues dorées, découvrez ces folles théories sur les Disney.

Mère Gothel et la marâtre de Blanche Neige sont la même personne

Mère Gothel, la belle-mère austère et sans cœur de Raiponce, a beaucoup de points communs avec la Belle-Mère machiavélique qui veut la peau de Blanche Neige. D’après les théories qui circulent sur les Disney, il s’agirait en fait de la même personne. Déjà, toutes deux sont obsédées par leur apparence et veulent à tout prix accéder à la jeunesse éternelle. La marâtre de Blanche-Neige questionne inlassablement son miroir pour flatter son égo tandis que Mère Gothel cultive une plante de Jouvence en douce.

D’ailleurs, elle a découvert les vertus anti-âges de cette espèce en bas d’une falaise, là où la belle-mère de Blanche-Neige a terminé sa chute à la fin du film. Autre ressemblance perturbante : toutes les deux gardent un poignard à l’abri, dans une boîte au cas où elles croisent plus jolies qu’elles. Coïncidence ou pas, ces similitudes poussent à croire que la marâtre impitoyable de Blanche Neige s’est réincarnée en Mère Gothel.

Tarzan est le frère caché de Anna et Elsa dans La Reine des Neiges

Dans La Reine des Neiges, le public apprend, un peu fatalement, que les parents d’Elsa et Anna ont perdu la vie lors d’un naufrage en bateau. Mais les théories Disney brossent une autre piste. De nombreux internautes suggèrent qu’ils se sont échoués sur une île, au milieu de nulle part et ont joué les Bear Grylls en mode « survivaliste« .

Toujours selon cette hypothèse, la reine alors enceinte, aurait accouché du petit Tarzan, peu de temps avant de se faire emporter par ce milieu hostile. Là tout le monde y va de sa propre conclusion. Mais la plus plausible reste que les parents aient servi de quatre heures à des crocodiles ou des lions affamés. La suite, vous la connaissez, le jeune garçon finit par être adopté par un gang de gorilles et grandi en croyant dur comme fer que ses parents ont une queue et une toison touffue.

Peter Pan est un ange qui emmène les enfants morts au paradis

Dans Peter Pan, l’âge des enfants reste figé et toute la troupe de Wendy garde le même physique juvénile éternellement. D’après les théories Disney, ce ne serait pas dû aux pouvoirs de Peter Pan. En fait, Neverland, le pays imaginaire qui semble tout droit sorti d’un rêve, est une métaphore du paradis. Si les enfants sont prisonniers de leur petit corps et de leur apparence candide, c’est parce qu’iels sont tous mort.e.s.

Peter Pan, lui, n’est autre que l’incarnation « fantaisie » d’un ange. Il guide ces jeunes âmes défuntes vers leur dernière demeure. D’ailleurs, si l’on remonte à la genèse de Peter Pan, avant que Disney se réapproprie cette fable, ce n’est pas si incohérent. Le héros aux allures d’elfe aurait pu être inventé par le créateur en souvenir de la mort précoce de son frère aîné David, dont sa mère, Margaret, ne s’est jamais remise.

Nemo meurt dès le début du film

Et si Nemo n’était qu’un poisson-mirage ? Le début de Nemo est assez trash. La disparition soudaine de sa maman sous-entend qu’elle s’est fait dévorer sans scrupules par un requin. Mais selon les théories Disney, Nemo aurait aussi succombé aux dents acérées de ce poisson sanguinaire.

Tout le dessin animé ne serait qu’une vaste hallucination du père, Marin, essayant de calmer sa peine et de projeter cette vie de parent avortée. Le film raconterait les cinq étapes de son deuil, du déni à l’acceptation. D’ailleurs, à la fin Némo part explorer la grandeur de l’océan et quitte son anémone. Une image subtile pour faire comprendre que le père a enfin digéré son départ.

Dans Aladdin, le génie et le commerçant sont la même personne

Vous n’avez jamais remarqué la ressemblance frappante entre le génie et le commerçant dans Aladdin ? Tous les deux sont vêtus de bleu, ont des sourcils en zigzag, une barbichette taillée de la même manière et une bande rouge sous le nombril. Et comme si ce n’était pas assez, c’est Robin Williams qui prête sa voix à ces deux personnages.

Cette fois-ci les théories Disney ont visé juste : il s’agit bien du même personnage, qui oscille entre une forme humaine et une apparence fictive. Un tour de passe-passe qui illustre à merveille le côté « magouilleur » de ce héros de second plan.

Après avoir mangé la pomme, Blanche Neige ne s’est pas réveillée

Vous connaissez la scène par cœur. Lorsque Blanche Neige croque dans la pomme empoisonnée, elle sombre dans un profond sommeil. Mais le prince, hissé sur le dos de son cheval blanc, accourt pour lui délivrer un baiser « magique ». Mais si l’on se fie aux théories Disney, le smack de ce prince, qui au passage n’a rien compris à la notion de consentement, n’a pas délivré la princesse de son coma.

D’ailleurs, le prince charmant ne serait pas là pour la faire revenir à la vie, mais pour libérer son âme. En clair, il est la mort personnifiée. En plus, avant d’entendre « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants », un château s’esquisse au-dessus des nuages avec des faisceaux lumineux irradiants. Une image finale qui confirme un peu plus l’idée d’un décès et d’un décollage vers le paradis.

Jane est la petite fille de Belle

Si vous faites la comparaison, Jane semble être le double de Belle. Pas étonnant. Si l’on se fie aux théories Disney, elles auraient les mêmes gênes et feraient partie de la même famille. Le service à thé qui déambule dans le manoir de la Bête se retrouve aussi sur la table de Jane.

Ce serait un héritage familial transmis de génération en génération de la même manière que les bijoux. Mais ce n’est pas le seul argument avancé par les fans. Jane et Belle ont un penchant pour les hommes hybrides croisés avec des animaux. Elles se donnent d’ailleurs du mal pour effacer leur côté primitif et les civiliser.

Ces théories sur les Disney n’ont pas été confirmées. Elles sont le fruit de recherches poussées des internautes. Il n’empêche qu’elles sont très convaincantes et pas si perchées… Disney est d’ailleurs réputé pour glisser des messages subliminaux dans ses intrigues.