Fête du Cinéma 2024 : 6 films à voir pour l’occasion

Ah, la Fête du Cinéma ! Ce moment où les salles obscures s’ouvrent pour une expérience cinématographique à prix doux. Depuis 1985, cette tradition en France a su capturer le cœur des cinéphiles. Cette année, préparez-vous à plonger dans un univers de films captivants, d’émotions fortes et de pop-corn à volonté (ou presque). Voici 6 films à voir à l’occasion de la Fête du Cinéma 2024, du 30 juin au 3 juillet. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les humeurs !

Vice-Versa 2 (animation)

Ce nouvel opus plonge à nouveau dans l’esprit de Riley, qui est désormais une adolescente confrontée aux défis de l’adolescence. Le film explore de nouvelles émotions, introduisant des personnages inédits tout en conservant le charme et la profondeur psychologique qui ont fait le succès du premier volet. Avec une animation toujours aussi soignée et un scénario riche en moments poignants et humoristiques, « Vice-Versa 2 » promet de vous captiver !

Matria (drame)

Dans un village de pêcheurs en Galice (Espagne), Ramona travaille comme ouvrière. Lorsque son usine est rachetée, les salaires diminuent. Ramona est alors licenciée, car elle s’est rebellée. Déterminée à assurer l’avenir de sa fille, elle enchaîne les petits boulots à un rythme effréné, tout en faisant face à un mari alcoolique… mais jusqu’à quand ? Ce film poignant réalisé par Álvaro Gago vous plonge dans la vie de cette femme courageuse luttant pour sa survie dans un contexte socio-économique difficile.

Le Comte de Monte-Cristo (aventure/historique)

C’est une adaptation moderne du classique d’Alexandre Dumas. Le jeune Edmond Dantès (ici joué par Pierre Niney) est victime d’un complot. Pourtant innocent du crime dont on l’accuse, il est arrêté le jour de son mariage. Après 14 ans de détention au château d’If, il réussit à s’évader. Devenu très riche, le jeune Edmond Dantès apparaît désormais sous l’identité du Comte de Monte-Cristo. Il n’a qu’un seul but : se venger des 3 hommes qui l’ont trahi. Ce film d’aventure historique revisite ainsi l’histoire de vengeance et de rédemption d’Edmond Dantès. Préparez-vous à être transporté.e dans une aventure palpitante où trahison, amour et justice s’entrelacent !

Love Lies Bleeding (romance/thriller)

Lou (jouée par Kristen Stewart), une gérante de salle de sport solitaire, tombe follement amoureuse de Jackie, une culturiste ambitieuse. Leur relation tumultueuse les entraîne malgré elles dans une spirale de violence. Réalisé par Rose Glass, ce film nous emmène aux États-Unis dans le milieu du culturisme des années 80, univers rarement exploré au cinéma. « Love Lies Bleeding » mélange habilement romance lesbienne et violence avec un soupçon de fantastique. Profitez-en pour aller voir ce film lors de la Fête du Cinéma 2024 !

Dessidente (drame)

Ariane (jouée par Ariane Castellanos), une traductrice travaillant dans une région agricole du Québec, découvre les conditions de travail épouvantables imposées aux ouvriers guatémaltèques dans l’usine où elle est employée. Malgré les risques encourus, elle décide de résister contre cette exploitation. Réalisé par Pier-Philippe Chevigny, ce film est une critique poignante du capitalisme et d’un système où les rôles de bourreaux et de victimes s’entremêlent. Dans ce contexte de désespoir généralisé, la voix dissidente d’Ariane offre un rayon d’espoir pour l’humanité.

Léon (drame)

Julia (interprétée par Carla Crespo) est confrontée à la perte de sa compagne Barby. Elle doit jongler entre le deuil et la nécessité de maintenir le restaurant qu’elles ont créé ensemble, ainsi que le lien précieux avec le fils de Barby, León. Cette relation est toutefois menacée. Ce film argentin explore la dynamique d’une famille en deuil et le processus de guérison. Ne manquez pas l’occasion d’aller voir ce film lors de la Fête du Cinéma 2024 !

Juliette au printemps ( comédie/drame )

Juliette (interprétée par Izïa Higelin) est une jeune illustratrice de livres pour enfants. Le temps que quelques jours, elle quitte la ville pour passer du temps avec sa famille : son père, sa mère, sa grand-mère adorée et sa sœur. Elle rencontre également Pollux, un jeune homme attachant. Au milieu de ce joyeux chaos familial, des souvenirs enfouis et des secrets refont surface. Une comédie/drame à la fois drôle et émouvante.

Du 30 juin au 3 juillet 2024, préparez-vous à vivre des émotions fortes, à rire, à vous émerveiller, à trembler de suspense, et à réfléchir. Avec des séances à seulement 5 €, c’est l’occasion idéale pour explorer de nouveaux horizons cinématographiques ou de redécouvrir des classiques.