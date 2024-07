Top 6 des romans de sorcellerie à lire qui vous hypnotiseront

Pour échapper à la réalité morose de ce monde, quoi de mieux qu’un bon livre de fiction habité par des créatures enchantées ? Cette parenthèse littéraire donne sur un univers façonné par la magie et mené à la baguette. Ces histoires empreintes de mystères jettent des sorts à qui veut bien s’y aventurer. Un soupçon de malice, un brin de fantaisie et une bonne dose de suspense… Et voilà 6 romans de sorcellerie prêts à être dégustés.

Pratical Magic, Alice Hoffman

Parmi les romans de sorcellerie, celui-ci est particulièrement magnétique. L’histoire s’ouvre d’emblée sur un décor rempli de forces occultes et de mystères. Elle suit deux sœurs Gillian et Sally Owens. Elles font partie d’une lignée de sorcières aux pouvoirs puissants, mais à la réputation chaotique. Les sœurs Owens, orphelines depuis leur tendre âge, ont grandi avec leurs tantes Frances et Jet. Les deux jeunes filles possèdent des dons innés que leurs « mères » de substitution tentent de canaliser à travers des exercices et des cours de magie.

Pourtant, même si les deux sœurs obéissent, elles semblent bien décidées à rompre avec leur racine ésotérique. Une fois adultes, elles mettent un terme à la tradition familiale pour enfin se faire accepter des autres. Elles souhaitent vivre dans la normalité la plus totale, loin des sorts et des grimoires. Cependant, leur magie « explosive » parvient quand même à s’exprimer et les deux sœurs se retrouvent impliquées dans des situations surnaturelles, malgré elles. Une fiction mouvementée qui mêle potions, sororité et amour.

L’Orpheline de Foundling, Stacey Halls

Dans ce roman d’époque, le récit se tient à Londres au XVIIIe et gravite autour de Bess Bright. Modeste vendeuse de crevettes, elle a dû abandonner son bébé à l’hôpital Foundling, jouxté par un orphelinat. Ce fut un véritable crève-cœur. Six ans plus tard, Bess revient sur ses pas pour récupérer sa fille, Clara. Son sang se glace lorsqu’on lui apprend qu’elle est déjà passée la prendre. Son enfant est alors entre les mains d’une autre.

À mesure de son enquête, Bess fait des découvertes troublantes sur sa fille. Elle s’aperçoit également que l’orphelinat renferme un passé sombre. Sa fille, renommée Charlotte, est en fait à 1km de l’institution chez une bourgeoise solitaire. La vie des deux femmes va alors se croiser tout au long de l’intrigue, avec plus ou moins de rebondissements. Parmi les romans de sorcellerie, celui-ci est plutôt modéré. Il dépeint surtout la condition féminine abrupte de l’ère georgienne et l’intolérance à l’égard des mères célibataires.

Sacrées sorcières, Roald Dahl

Certains romans de sorcellerie sont tenus par des auteurs de renom. C’est le cas de cet ouvrage, écrit sous la plume enivrante de Roald Dahl. L’écrivain n’a pas seulement fait couler l’encre pour « Charlie et la Chocolaterie ». Dans ce livre, il parle d’un jeune garçon orphelin, élevé par sa grand-mère. Il est chargé d’une mission de la plus haute importance : déjouer le complot d’un gang de sorcières phobique des enfants.

Mais la tâche est ardue. Dans ce tableau littéraire, les sorcières sont difficiles à identifier. Elles cachent leurs mains difformes sous des gants et portent des perruques pour cacher leur crâne chauve. Mais le garçon a l’œil. En poussant les portes d’un hôtel en Angleterre, il se retrouve au cœur d’une réunion secrète de ces sorcières dévoreuses de mouflets. L’instigatrice du mouvement, Mlle Eva Ernst le remarque et le transforme immédiatement en souris. Mais ça n’arrête pas l’enfant dans sa quête de justice. Un livre candide, onirique et surtout débordant d’humour. Il a d’ailleurs été adapté dans un film avec la brillante Anne Hathaway.

Le lien maléfique, d’Anne Rice

Ce roman s’inscrit dans une trilogie palpitante et addictive connue sous le nom de « La saga des sorcières ». L’histoire commence dans la peau de Rowan Mayfaire, une neurochirurgienne qui prend conscience de ses dons psychiques exceptionnels. Elle l’ignore, mais elle fait partie d’une grande lignée de sorcières. Dans ce premier tome, elle plonge dans ses lourds secrets de famille, avec son compagnon Michael Curry. Au gré de l’intrigue, elle se heurte à des révélations qui changeront toute sa destinée.

Elle découvre des liens complexes entre les membres de sa famille et, en parallèle, elle doit appréhender une entité surnaturelle appelée Lasher. Parmi les romans de sorcellerie, celui-ci est certainement le plus immersif. Ses descriptions détaillées ajoutent de la véracité à l’intrigue et permettent de bien se projeter.

Du thé pour les fantômes, Chris Vuklisevic

Ce roman au titre aguicheur renferme entre ses lignes une histoire des plus vibrantes. L’action se tient sur le mont Bégo, à quelques encablures de Nice. Une mère et ses deux filles vivent recluses au fond de cette campagne provençale. Un isolement volontaire pour éviter d’éveiller les rumeurs. Il faut dire que ce trio de femmes n’a rien de commun. Les jumelles, Félicité et Agonie, sont capables de voir des fantômes tandis que la maman, elle, peut faire rugir le ciel.

Les deux sœurs, au nom contradictoire et évocateur, ont le même pouvoir, mais pas la même capacité de le dompter. Agonie se fait souvent engloutir par cette force supérieure, ce qui agace sa mère. Félicité, elle, est la « favorite » du duo alors qu’Agonie, victime de ses pouvoirs, est la « mal-aimée ». C’est ce favoritisme criant qui brisera ces liens familiaux. Mais après trente ans d’absence, les deux sœurs se retrouvent « par nécessité » pour élucider la mort subite de leur génitrice. Elles partent alors à la recherche de son spectre, en vain. La mère s’est comme évaporée du paysage. Même son âme semble avoir succombé. Un des romans de sorcellerie les plus habiles et sensibles.

L’ange de mai, Julie Hearn

Parmi les romans de sorcellerie, celui-ci s’imprègne de l’histoire des sorcières de Salem et prend le soin d’y ajouter des enluminures efficaces. Il se concentre sur Nell, une jeune fille pleine de fraîcheur qui peut voir des farfadets et faire la causette aux fées. Sa grand-mère, qui l’a pris sous son aile depuis l’enfance, lui a transmis tous ses savoirs. Elle lui a notamment appris à élaborer des remèdes, que les villageois appellent plus communément « potions ».

Nell est une guérisseuse née. Cependant, sa vie tranquille bascule lorsque des accusations de sorcellerie pèsent sur elle. Les habitants, qu’elle a pourtant soignés, se montrent désormais totalement hostiles. Tout le monde pense que Nell est une messagère du Diable, une incarnation du mal. Des fausses croyances divulguées par des hommes, envieux de cet attribut « divin ».

Ces romans de sorcellerie offrent une évasion sans pareille dans les méandres du monde spirituel.