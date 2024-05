8 personnages féministes de dessins animés à faire découvrir à toutes les générations

Nous reprochons souvent aux dessins animés de nous bercer de contes loin de l’épanouissement de la femme. Certains nous servent une image stéréotypée de la femme dénuée de toute forme d’intelligence et dont la seule destinée est d’être une belle mère de famille ayant fait un beau mariage. Par chance, tous ne sont pas ainsi et nous pouvons trouver quelques dessins animés qui présentent de vrais personnages féministes. En voici 8.

Vaiana

Dans ce Disney de l’autre bout du monde, l’héroïne n’en a que faire de trouver l’homme de sa vie. Sa véritable quête est ailleurs. C’est un personnage de dessins animés féministe attachant qui ne cherche qu’à repousser ses limites, explorer le monde et être une bonne cheffe. Elle fait la magnifique preuve d’empowerment féminin.

Sûre d’elle, Vaiana est loin de la demoiselle en détresse prisonnière de sa tour que nous voyons trop souvent. Par ailleurs, même son physique est plus réaliste, point que le magazine des cultures LGBTQ Têtu ne manque pas de faire remarquer.

« Disney présente une jeune adolescente polynésienne à la morphologie réaliste, qui s’oppose au patriarcat pour sauver son île, et ce, sans beau colonisateur à l’horizon pour ravir son coeur. »

Pocahontas

Comme Mulan, Pocahontas est un personnage célèbre pour son autonomie et son féminisme. Son petit plus ? Elle est écolo. Alors, d’une part elle se fiche des fanfreluches, des jolies robes et de la coquetterie. D’autre part, elle repousse son prince charmant parce qu’elle refuse de le suivre en Angleterre. N’oublions pas non plus que Pocahontas sauve John Smith, soit l’homme qui essaie d’annihiler sa condition et ses valeurs.

Esmeralda

Dans « Le Bossu de Notre-Dame », Esmeralda s’illustre autant comme personnage féministe que figure de discrimination contre les gitans. Elle se bat pour légitimer sa condition et conserver son indépendance. Et alors que tous les hommes la désirent, elle tombe finalement amoureuse du seul qui la considère comme ce qu’elle est : une femme libre. Les deux brisent les conventions pour s’aimer.

Lisa Simpson

Que serait cette sélection sans la célèbre Lisa Simpson ? Grande icône féministe des dessins animés, ce personnage est intelligent, courageux, érudit, curieux et talentueux. Elle se déclare elle-même féministe et n’hésite pas à prendre le lead de la famille lorsque ses parents sont négligeant.e.s. Elle se lève à plusieurs reprises contre le sexisme et pour améliorer la position des femmes dans le monde.

Elsa

Nous la détestons parce qu’elle nous a mis sa chanson dans la tête. Pour autant, nous l’adorons parce qu’elle remplit tous les critères d’une « vraie féministe ». Après que ses parents l’aient rejetée parce qu’iels n’acceptent pas sa différence, elle se retrouve emprisonnée, seule.

Sa vie devient un combat contre cette société qui ne la comprend pas et ne l’accepte pas. Sa seule ambition n’est pas de trouver un homme qui saura l’aimer, mais d’obtenir la tranquillité et l’indépendance qu’elle désire.

La magie des films de Miyazaki

Quand il s’agit de créer des personnages d’exception, complexes et porteurs de belles valeurs, les oeuvre culturelles de Miyasaki se démarquent. On ne saurait citer toutes les jeunes femmes féministes qu’il a créées et qui nous inspirent, mais en voici 3.

Princesse Mononoké

À l’instar de Pocahontas, Princesse Mononoké est très attachée à la nature et à sa préservation. Elle est proche de son environnement et s’en sert pour apprendre à maîtriser sa colère et à agir avec tolérance. C’est un dessin animé entièrement dédié à la défense de la nature par ce personnage féministe. C’est une véritable ode à la faune et la flore.

Le génie Miyasaki se sert de Mononoké comme d’une allégorie de la tolérance, du respect de la planète, de la force d’esprit et du courage. Alors, si vous n’avez pas eu l’occasion de le voir, n’hésitez pas à plonger dans cet univers fabuleux qui vous transportera. Attention cependant, c’est un film qui a plusieurs niveaux de lecture, mais peut être difficile à voir pour les plus jeunes.

Kiki la petite sorcière

Kiki, c’est une jeune femme qui quitte le nid familial pour chercher un emploi et s’installer loin de ses racines. Elle est forte, indépendante et plus que courageuse. Tout au long du film, la jeune fille affronte les soucis du quotidien avec une force et un optimisme redoutables. Elle fait clairement partie des nombreux personnages féministes des dessins animés japonais.

Nausicaä

Dans ce dessin animé Miyazaki, nous sommes transporté.e.s 1000 ans auparavant. Nous atterrissons sur une Terre ravagée par une guerre entre les êtres humains. La nature est devenue si toxique que seule une poignée de villages survit encore. Hélas, la forêt est malade et contamine de plus en plus de terres.

La mission de Nausicaä, princesse d’un de ces villages, est de trouver un remède. Alors, nous sommes là aussi face à un film aussi écolo que féministe. Nausicaä est une fille indépendante, proactive et penchée sur les sciences. Elle redouble de malice et de débrouille pour sauver ses pairs au même titre que la nature.

Même s’ils sont encore rares, les personnages de dessins animés féministes ne cessent de naître. Nous les aimons pour leur détermination, leur courage et leur ambition. Rien n’arrête ces jeunes femmes dans leur quête d’indépendance et de découverte.