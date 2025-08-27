« Un public en état de choc » : « Wuthering Heights » jugé « provocant » dès les premières images

Emerald Fennell, déjà connue pour ses films visuellement marquants comme « Promising Young Woman » et « Saltburn », revient avec une nouvelle adaptation du roman « Wuthering Heights » qui n’a laissé personne indifférent. Lors d’une projection-test organisée à Dallas, les spectateurs ont découvert un premier montage du film, attendu pour le 14 février 2026, et les réactions oscillent entre fascination et rejet.

Un choc dès les premières scènes

Selon les témoignages relayés par World of Reel et The Guardian, le film s’ouvre sur une scène d’exécution publique qui aurait plongé l’audience dans un mélange de sidération et d’inconfort. D’autres séquences marquées par une imagerie frontale, parfois volontairement outrancière, auraient confirmé la volonté de la réalisatrice de pousser les limites de l’adaptation classique. Certains spectateurs parlent d’une œuvre « agressivement provocante », rappelant par moments l’esthétique décadente et stylisée du film « Saltburn ».

Des choix artistiques qui divisent

La mise en scène d’Emerald Fennell ne se contente pas d’explorer les relations troubles au cœur du roman d’Emily Brontë. Elle joue aussi sur des textures visuelles inattendues – jaune d’œuf, pâte à pain, limaces – pour renforcer le malaise et créer une atmosphère poisseuse, presque organique. Ces images ont été perçues par certaines personnes comme un geste de pure audace artistique, tandis que d’autres y voient une provocation gratuite.

Casting sous le feu des critiques

En plus du contenu du film, la distribution a suscité des débats avant même la projection. Margot Robbie, 35 ans, a été jugée par certaines personnes comme trop âgée pour incarner Catherine Earnshaw, tandis que Jacob Elordi a été critiqué dans le rôle de Heathcliff, dont l’origine est traditionnellement perçue comme issue d’un milieu romani. La directrice de casting Kharmel Cochrane a répondu aux critiques en déclarant : « C’est juste un livre, il n’y a pas besoin d’être fidèle à la lettre. Attendez de voir le décor, il est encore plus choquant ».

Une réception mitigée

Si plusieurs spectateurs reconnaissent la puissance des performances de Margot Robbie et Jacob Elordi, certains déplorent que « les personnages apparaissent froids et peu attachants », rendant difficile l’investissement émotionnel dans leur destin. Un reproche qui pourrait peser lourd, sachant que l’attachement aux protagonistes est au cœur de la force du roman originel.

Avec cette version de « Wuthering Heights », Emerald Fennell confirme son goût pour la transgression et les récits dérangeants. Entre audace visuelle et casting contesté, son film s’annonce comme l’un des plus débattus de 2026. Qu’il séduise ou qu’il choque, il est certain qu’il ne laissera aucun spectateur indifférent.