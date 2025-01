Préparez votre popcorn, votre plaid et votre application de streaming préférée : 2025 regorge de séries incroyables qui vous feront voyager loin, très loin ! Entre aventures épiques, mondes fantastiques et mystères captivants, voici les séries immanquables de 2025 pour se détendre et s’évader. Attention, risque de binge-watching intensif !

Voyages et aventures extraordinaires

Vous rêvez de grands espaces, d’énigmes à résoudre et de périples hors du commun ? Les séries d’aventures de 2025 promettent des évasions spectaculaires aux quatre coins du globe (et au-delà).

The White Lotus saison 3 : destination Thaïlande (16 février)

La série satirique d’HBO revient pour une troisième saison, promettant des vacances luxueuses et dangereuses. Après ses succès précédents et ses Golden Globes, The White Lotus continue d’explorer les travers humains dans des décors paradisiaques.

Emily in Paris : cap sur Rome

Pour sa cinquième saison sur Netflix, Emily change de destination et débarque en Italie. Lily Collins reprend son rôle emblématique, promettant de nouvelles aventures professionnelles et sentimentales.

Mondes fantastiques et science-fiction

Envie de repousser les limites de l’imagination ? Cette année, les mondes fantastiques et les épopées sci-fi montent encore en puissance. Accrochez-vous, les frontières entre réalité et fiction n’ont jamais été aussi floues !

Stranger Things, saison 5

La cinquième et ultime saison de Stranger Things débarque cette année pour conclure l’histoire culte qui nous a fait vibrer pendant près d’une décennie. Toujours ancrée dans les influences de l’horreur et de la pop culture des années 80, la cinquième saison continuera de mettre l’accent sur ses personnages emblématiques, leurs luttes et leurs évolutions. Entre mystères à résoudre, affrontements épiques et une bonne dose de nostalgie, tout est en place pour une conclusion mémorable.

Blade Runner 2099 : le retour du cyberpunk

Avec Michelle Yeoh et Hunter Schafer, cette série visible sur Prime Video se déroule cinquante ans après le film original. Un projet produit par Ridley Scott qui promet de réinventer l’univers culte de Blade Runner.

The Last of Us, saison 2

Après avoir réuni plus de 30 millions de spectateurs, la série post-apocalyptique sur HBO MAX continue les aventures de Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) dans un monde ravagé par une épidémie zombie.

Zero Day (20 février)

Quand Netflix réunit un casting de légendes pour un thriller politique intense, on ne peut que s’attendre à un chef-d’œuvre. Zero Day met en scène Robert De Niro dans le rôle d’un ancien président américain forcé de sortir de sa retraite pour enquêter sur une cyberattaque massive qui plonge le pays dans le chaos total. Avec plus de 3 mille morts et une commission spéciale – nommée Zero Day – créée pour traquer les coupables, l’histoire explore des thèmes brûlants : désinformation, ambitions démesurées des élites technologiques et secrets gouvernementaux.

Séries dramatiques et mystères

Quand le suspense et l’émotion s’entrelacent, cela donne des séries qui nous tiennent en haleine du début à la fin. En 2025, les drames et les mystères montent d’un cran avec des récits palpitants où chaque détail compte.

You : saison finale (24 avril 2025)

Penn Badgley tire sa révérence dans cette ultime saison de la série culte sur Netflix, où Joe Goldberg devrait enfin faire face aux conséquences de ses actes.

Frissons garantis

Pour les fans de frissons, de complots retors et de récits qui titillent les méninges, les séries dramatiques et mystérieuses de 2025 sont un vrai régal. Chaque épisode vous tiendra en haleine.

Ça : Welcome To Derry

Un préquel horrifique de la franchise Ça, supervisé par Andrés Muschietti. 9 épisodes sur HBO MAX qui nous replongent dans l’univers effrayant de Derry et du clown Pennywise.

Alien : Earth

Une nouvelle série sur Disney + qui transpose l’univers d’Alien sur Terre, promettant une ambiance horrifique et oppressante.

Bonus : à surveiller

Squid Game saison 3 (sur Netflix)

Mercredi, saison 2 (sur Netflix)

Game of Thrones : A Knight of the Seven Kingdoms (sur HBO Max)

2025 est une année riche en émotions pour les fan de séries. Que vous soyez plutôt dragons ou galaxies lointaines, mystères énigmatiques ou paysages à couper le souffle, il y a forcément une série dans cette sélection qui saura vous captiver.