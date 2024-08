Emily in Paris bientôt de retour : découvrez l’effet surprenant de la série sur Lily Collins

La saison 4 de la série phénomène « Emily in Paris », perturbée par la grève à Hollywood, débarquera finalement le 15 août prochain sur Netflix. Dans un récent entretien, Lily Collins, l’actrice qui prête ses traits à cette fashion victime qui part à l’assaut de la capitale, n’a pas donné beaucoup d’indices sur cette suite. En revanche, elle est revenue sur ce rôle quasi « thérapeutique » qui lui a permis de se remettre d’une relation toxique. Mais aussi de cultiver une meilleure image d’elle-même. Sous le costume de l’ambitieuse Emily, qui marche toujours d’un pas assuré, se cache une femme torturée qui a vécu sous le joug d’un homme abusif. Lily Collins a fait des confidences bouleversantes sur ce pan sombre de sa vie personnelle.

Lily Collins victimes de violence psychologique

Dans la série « Emily in Paris », Lily Collins, qui incarne l’héroïne, se hisse dans des looks vitaminés et affiche une certaine prestance. Toujours dépeinte dans des tenues fantaisie à mi-chemin entre la Parisienne chic et la New-Yorkaise extravagante, sa confiance crève l’écran. Elle déambule la tête haute et le torse bombé dans les rues de Paris. Une personnalité enjouée et une démarche fière qui contraste avec la Lily de l’époque. Condamnée à porter des habits discrets pour satisfaire son ex-petit ami. Dans les colonnes du magazine américain InStyle, Lily Collins raconte l’emprise de son ancien compagnon. Sur sa garde-robe et tous ses autres faits et gestes.

À travers cet article, publié le 6 août dernier, elle se remémore cette période « terne » où elle était devenue le pantin articulé d’un homme manipulateur. Son ex dont elle tait toujours le nom lui disait inlassablement :« tu ne peux pas porter ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ça ». Il exerçait un contrôle excessif sur elle et se montrait « critique » envers le moindre petit détail. Comme elle l’explique, l’actrice de 35 ans renonçait même à porter des vêtements « audacieux », colorés ou découverts pour éviter d’irriter son bourreau.

Lily Collins, qui n’a pas encore totalement cicatrisé de l’intérieur, avait déjà évoqué cette relation malsaine au micro du podcast « We can do hard things » en février 2023. Elle faisait état de violences verbales et émotionnelles, qui l’ont véritablement réduites en miettes. Pendant cette sombre parenthèse, son partenaire prenait un malin plaisir à la descendre plus bas que terre et à lui subtiliser son amour-propre pour s’en nourrir.

« Il m’appelait « petite Lily », me disait des mots horribles sur mes tenues. Parfois même, il me traitait de p**e. J’avais l’impression que je devais me faire toute petite pour me sentir en sécurité », avouait-elle à l’animatrice Glennon Doyle

Son rôle en tant que Emily, un précieux remède

Cette relation, plus proche du rapport de force et de la dictature sentimentale que du romantisme, a sévèrement déteint sur la santé de l’actrice. En 2017, entre les pages de son livre intitulé « Unfiltered : No Shame, No Regrets, Just Me » elle abordait les terribles effets secondaires de cette union. Devenue l’ombre d’elle-même, elle faisait des crises d’angoisse à répétition et entretenait un lien conflictuel avec la nourriture. Ces troubles alimentaires traduisaient peut-être inconsciemment cette envie de devenir « invisible ». Or, elle ne s’est pas soignée entre les murs d’une clinique, mais sur le tournage d’Emily in Paris.

La série a acté une véritable renaissance. En se mettant dans la peau de la pétillante Emily, artisane du style, Lily Collins a pu se réconcilier avec les looks qu’elle s’était longtemps interdits. À force d’enfiler des tenues hybrides qui mélangent les motifs et les couleurs, l’actrice a repris goût à la mode. « J’ai commencé à réaliser que je n’avais plus à avoir peur de la couleur », a-t-elle déclaré. Emily, son double de fiction, a réussi à panser ses plaies. Elle lui a permis de reprendre possession d’elle-même et de redevenir la protagoniste de sa propre vie. Si ce rôle a propulsé sa carrière, il a aussi et surtout eu un effet réparateur pour son estime.

Aujourd’hui heureuse épouse d’un réalisateur

Emily, sa jumelle du petit écran, n’est pas la seule à avoir anesthésié ses traumas du passé. Son nouveau compagnon, à qui elle a dit « oui » en 2021, est d’ailleurs le principal acteur de son bonheur. L’élu de son cœur n’est autre que le scénariste et réalisateur Charlie McDowell. Il est à l’origine notamment du film « Contrecoups » dans lequel Lily Collins a également joué. Ensemble ils filent le parfait amour. L’actrice, devenue la plus fidèle ambassadrice de France, avait d’ailleurs déclaré sa flamme en public, entre les pixels d’Instagram.

« Tu fais de moi une personne plus forte, plus audacieuse et plus brillante. Merci d’être le plus grand partenaire que je puisse imaginer et de me faire sourire comme personne ne le fait »

Lily Collins a refait sa vie avec un homme bienveillant qui l’élève plus haut que le ciel. Cependant, elle a parfois encore des relents de sa relation toxique. Des souvenirs douloureux font irruption sans prévenir et la replongent dans ses heures les plus noires. « Même si je suis dans la relation la plus saine aujourd’hui, il peut y avoir un moment qui se produit tout au long de la journée où l’histoire revient comme ça« , a-t-elle décrit.

Alors que la série « Emily in Paris » va faire son grand retour sur Netflix le 15 août, Lily Collins s’épanouit derrière les traits de son héroïne. Adulée ou détestée, cette oeuvre a surtout sauvé l’actrice d’un énorme gouffre. Et puisqu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, voici des comédies romantiques vraiment pertinentes.