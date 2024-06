Voici pourquoi vous n’arrivez jamais à choisir un film ou une série

C’est un scénario que nous avons tou.te.s déjà vécu. Nous sommes devant notre ordinateur, en quête d’un film ou d’une série à regarder pour occuper la soirée. Mais d’emblée, nous faisons face à d’énormes dilemmes : la mini-série tendance ou le documentaire criminel, le film primé ou la romance « doudou » ? Nous voilà bien embarrassé.e.s. Finalité : nous avons passé plus de temps à éplucher le catalogue des plateformes de streaming qu’à regarder notre film ou notre série. Il est déjà 22h30 et nous n’avons toujours pas appuyé sur play. Nous fermons l’écran avec une liste à rallonge en « attente » et sans avoir consommé aucune histoire. Une situation qui parle à bon nombre d’entre nous. Mais pourquoi n’arrivez-vous jamais à choisir un film ou une série ? Il existe une explication à cette indécision.

Trop de choix à votre disposition

Combien de fois vous êtes-vous perdu.e.s dans le gouffre de Netlfix ? Vous vous baladez tranquillement sur la plateforme, mais parmi les 18 000 œuvres qui se présentent à vous, vous ne savez pas où donner de la tête. Vous parcourez tous les genres, regardez toutes les bandes-annonces et lisez chaque synopsis, mais vous ne parvenez pas à vous décider. C’est encore plus dur que de choisir entre un tiramisu et un fondant au chocolat au restaurant. Vous n’avez pas encore entendu résonner cette emblématique « toudoum » que votre paquet de pop corn est déjà vide. Votre souris part dans tous les sens. Elle se tâte entre une série « phénomène », un blockbuster fraîchement débarqué et un thriller angoissant.

Si vous n’arrivez pas à choisir un film ou une série, ce n’est pas de votre faute, mais celle des sites de streaming eux-mêmes. Les scientifiques se sont penchés d’un peu plus près sur ce nouveau mal qui touche les cinéphiles d’aujourd’hui. Selon une étude relayée par le média Science Daily, ce n’est pas un hasard si vous êtes une véritable girouette lorsqu’il s’agit d’élire un seul « titre » sur Netflix. Ce phénomène symptomatique porte d’ailleurs un nom : la surabondance des choix.

Pour que vous puissiez faire un choix sans vous éparpiller, il faudrait que la plateforme vous expose entre 8 et 15 options différentes. Mais voilà, déjà rien que sur la page d’accueil de Netflix, vous avez parfois près de 140 propositions. Forcément, vous avez de quoi vous prévoir une bonne nuit blanche, mais en même temps, vous vous dites « je peux trouver mieux ». C’est exactement pareil lorsque vous devez choisir un plat sur une carte démesurée. Si vous n’arrivez pas à choisir un film ou une série, c’est parce que ça vous demande trop d’efforts.

Et si vous tentiez la « lecture aléatoire » ?

Vous avez certainement déjà essayé le bouton « aléatoire » sur Spotify et ça vous a peut-être même permis de faire de belles découvertes musicales. En revanche, sur les plateformes de streaming, vous n’avez certainement jamais fait le test. Pourtant, en 2021, Netflix avait intégré cette fonctionnalité à son décor. Il se situait en bas du nom de votre profil et se présentait sous la forme de deux flèches croisées. Mais inutile de sillonner tous les recoins du site pour le trouver, ce « petit plus », n’ayant pas eu le succès escompté, a été retiré en février 2023. Dommage, le concept était plutôt malin ! En appuyant sur ce logo, Netflix ne vous sortait pas un titre complètement à l’opposé de vos goûts. Il s’appuyait sur vos habitudes de visionnage pour être bien raccord avec vos genres de prédilection.

D’ailleurs, les concurrents n’ont pas tardé à piquer l’idée et à en faire un atout. C’était le cas de Amazon Prime Video. En 2022, le géant du streaming a lancé une application nommée IMDb What to Watch. Une aubaine pour les personnes (comme vous) qui n’ont pas de titres précis en tête et qui s’égarent rapidement dans ces infinis répertoires cinématographiques. Seul ique : cette fonction n’est disponible que chez nos voisins américains. En attendant qu’elle atteigne la France, vous pouvez toujours cliquer sur une catégorie qui vous plaît, fermer les yeux et laisser le hasard guider votre clic. Une solution envisageable si vous n’arrivez jamais à choisir un film ou une série.

Des sites vous épargnent également les choix cornéliens

Si vous en avez marre de dépenser 1h dans la recherche d’un film et de poncer tout le catalogue Netflix jusqu’à en plier les paupières, certains sites peuvent abréger votre calvaire. En revanche, tout dépend de votre cas de figure. Si le nom d’un film vous échappe, mais que vous avez encore des scènes à l’esprit, tapez quelques mots de description sur Whatismymovie.com. C’est exactement le même principe que lorsque vous entonnez les airs d’une musique et que Google vous retrouve la référence en un éclair.

Si vous voulez un film qui ne sème pas la zizanie dans votre couple et qui met tout le monde d’accord, rendez-vous sur datenightmovies.com. Une sorte de love machine virtuelle qui trouve un compromis entre votre film préféré et celui de votre moitié. Plus question de finir la soirée dos contre dos à mater un film ou une série chacun.e de son côté ! Enfin, si malgré tout le tapage autour de certaines œuvres, vous n’arrivez toujours pas à choisir un film ou une série, direction le site trouverunfilm.fr. À travers un quizz ludique qui ne vous prend que quelques minutes (pour ne pas dire, seconde), ce site éclaireur vous dresse une liste qui se prête le plus à votre mood du moment.

Si vous n’arrivez jamais à choisir un film ou une série, braquez-vous sur des valeurs sûres. Regardez de « grands classiques » acclamés par la critique ou des dessins animés. Sinon, replongez dans un film que vous connaissez par coeur, mais qui vous fait du bien.