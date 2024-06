Rangement outils de jardin : 10 idées déco géniales à copier pour avoir un bel extérieur

Le jardin est un espace de détente et de convivialité où il fait bon de se ressourcer. Mais pour qu’il conserve son charme, encore faut-il que le désordre ne vienne pas gâcher la fête. Que faire de tous ces outils de jardin qui traînent un peu partout ? Nous avons rassemblé pour vous 10 idées déco géniales pour ranger vos outils de jardin tout en embellissant votre extérieur. Suivez le guide !

Le vieux meuble relooké

Vous avez un vieux meuble qui prend la poussière dans la cave ? C’est le moment de lui donner une seconde vie ! Un ancien buffet ou une armoire vintage peut se transformer en un superbe espace de rangement pour vos outils de jardin. Un coup de peinture, quelques étagères ajoutées à l’intérieur, et le tour est joué. Non seulement vos outils seront bien organisés, mais vous apporterez également une touche d’originalité à votre jardin.

Les étagères suspendues

Si vous manquez de place au sol, pensez vertical ! Des étagères suspendues au mur peuvent accueillir vos outils de manière élégante et efficace. Utilisez des planches de bois brut pour un effet rustique ou des étagères métalliques pour un look industriel. Vous pouvez même ajouter des pots de fleurs sur les étagères pour une touche de verdure supplémentaire. C’est le rangement parfait pour un extérieur soigné et stylé.

Le panneau perforé

Les panneaux perforés ne sont plus réservés aux ateliers de bricolage ! Fixez-en un sur un mur extérieur ou à l’intérieur de votre abri de jardin. Vous pourrez y accrocher facilement vos outils grâce à des crochets. Peignez-le dans une couleur vive pour ajouter du pep à votre espace. Le panneau perforé permet de garder vos outils à portée de main et bien en vue, tout en étant esthétique et pratique.

Les palettes en bois

Les palettes en bois sont devenues un incontournable du DIY. Faciles à trouver et souvent gratuites, elles peuvent être transformées en rangements astucieux pour vos outils de jardin. Fixez une palette contre un mur, ajoutez quelques crochets et voilà ! Vous pouvez également les utiliser pour créer des étagères ou des bacs de rangement. Un peu de créativité et vos outils trouveront leur place en un rien de temps.

Le cabanon design

Pourquoi ne pas allier l’utile à l’agréable avec un cabanon de jardin design ? Il existe aujourd’hui des modèles esthétiques qui s’intègrent parfaitement dans votre extérieur. En plus d’être pratiques pour stocker vos outils, ils peuvent devenir un véritable atout déco. Choisissez un cabanon avec des lignes modernes, des couleurs harmonieuses et, pourquoi pas, un toit végétalisé pour un effet wow garanti !

Les bacs de rangement en osier

Pour une touche naturelle et bohème, optez pour des bacs de rangement en osier. Ils sont parfaits pour ranger les petits outils et autres accessoires de jardinage. Disposez-les sur une étagère ou empilez-les pour un effet déco réussi. En plus d’être jolis, ils sont légers et faciles à déplacer. Vous pouvez même les utiliser comme cache-pots pour une double fonction pratique et esthétique.

Les cintres et porte-manteaux

Les cintres et porte-manteaux ne sont pas réservés à l’intérieur de la maison ! Installez-en quelques-uns à l’extérieur pour y suspendre vos outils. Vous pouvez recycler de vieux cintres métalliques ou en bois, ou en acheter des neufs dans une quincaillerie. Peignez-les dans des couleurs vives pour apporter une touche de gaieté à votre jardin. C’est une solution simple, économique et efficace pour un rangement bien ordonné.

Les boîtes à outils vintage

Pour une déco rétro, misez sur les boîtes à outils vintage. Chinez-les dans les brocantes ou sur les sites de seconde main, elles apporteront un charme fou à votre espace extérieur. Empilez-les ou fixez-les au mur pour un rangement optimal. Elles sont parfaites pour ranger les petits outils et accessoires de jardinage, tout en ajoutant une touche nostalgique à votre déco.

Les tuyaux en PVC

Les tuyaux en PVC sont des alliés insoupçonnés pour le rangement de vos outils de jardin. Coupez-les en sections de différentes longueurs et fixez-les sur un mur ou une planche de bois. Vous pourrez y glisser vos outils pour les garder à portée de main et bien ordonnés. Peignez les tuyaux dans des couleurs vives pour un effet déco réussi. Cette solution astucieuse et économique apportera une touche moderne à votre jardin.

Le tableau ardoise

Transformez un simple tableau ardoise en un espace de rangement ludique et pratique. Fixez-le sur un mur extérieur et ajoutez-y des crochets pour suspendre vos outils. Vous pourrez également y noter vos tâches de jardinage, la liste des plantes à arroser ou les prochains semis à faire. Le tableau ardoise apportera une touche originale à votre jardin, tout en vous aidant à rester organisé.e.

Le rangement des outils de jardin ne doit pas être une corvée, mais une occasion d’apporter une touche déco à votre extérieur. Grâce à ces idées, vous pourrez allier l’utile à l’agréable et créer un espace de rangement pratique et esthétique. À vos outils, prêt.e, décorez !