Cortarse el pelo suele ser toda una revolución. Liberador, seguro de sí mismo, sorprendentemente femenino: este peinado ofrece una gama de estilos mucho más amplia de lo que uno podría imaginar.

Los cortes de pelo cortos para mujer aportan una personalidad propia al look, con una modernidad que los cortes de pelo más largos a veces no consiguen igualar.

Se acabaron las interminables mañanas secándose el pelo con secador: peinarse solo lleva unos minutos.

Juntos analizaremos los cortes de moda, las técnicas de peinado, los accesorios ingeniosos y los colores que realzan el cabello corto.

Los cortes de pelo cortos más bonitos para mujer: nuestra selección de moda

En estos momentos predominan cuatro estilos, cada uno con su propio sello distintivo.

El corte de pelo juvenil , corto y atrevido, con un posible flequillo, adopta un estilo andrógino fácil de mantener: basta con un poco de cera para domarlo. Michelle Williams y Miley Cyrus lo han convertido en su estilo característico.

El corte pixie reinventado cautiva con su efecto natural, ondulado y despeinado , especialmente favorecedor para el cabello fino, al que aporta volumen. Texturizado y ligeramente desenfadado, encarna un estilo moderno y natural.

Jennifer Lawrence y Anne Hathaway encarnaron este estilo con mucha personalidad.

Por otro lado, el corte shag corto rebosa dinamismo. No hace falta secarlo a diario con secador: basta con una espuma voluminizadora y un spray fijador.

Por último, el bob asimétrico juega con el contraste entre el volumen en la parte superior de la cabeza, la nuca elevada y el largo visible en la parte delantera. Un cepillo redondo y un secador marcan la diferencia a la hora de peinarlo.

Cortes cortos asimétricos, bobs redondeados, cortes rapados en los laterales: los estilos que vuelven a estar de moda.

El corte asimétrico se basa en el contraste: un lado más largo, el otro más corto, jugando con las texturas entre lisas y rizadas.

Scarlett Johansson y Úrsula Corberó, conocida por su papel de Río en La Casa de Papel , lucieron este atrevido corte con una facilidad desconcertante.

El bob redondeado sigue siendo un clásico atemporal. Sofisticado y elegante, favorece a diversos tipos de rostro gracias a su nuca capeada y su flequillo asimétrico. Los reflejos naturales le aportan profundidad.

Victoria Beckham popularizó este corte de pelo en la década de 2000, y sigue siendo atractivo para mujeres de todas las edades.

El corte undercut es ideal para cabello muy grueso. Nuca rapada hasta por encima de las orejas, con un largo generoso en la parte superior: este corte gráfico y atrevido proporciona una sensación inmediata de ligereza.

Además, permite muchas variaciones en los peinados de la parte superior, lo que la convierte en una opción sorprendentemente versátil.

¿Cómo peinar el cabello corto a diario?

El secado con secador sigue siendo la técnica definitiva. Sobre el cabello ligeramente húmedo, enrolla mechones alrededor de un cepillo caliente, tirando hacia arriba para crear volumen. El efecto dura aún más en un corte a capas.

Charlene de Mónaco luce a la perfección el elegante peinado ladeado con movimiento, mientras que Sophie Davant prefiere una versión más densa con ligeras ondas.

Para conseguir un efecto ondulado instantáneo , el spray de sal marina es insuperable. Aporta grosor y textura en segundos, ideal para cabello ondulado natural.

El spray texturizador y voluminizador Vegan Surf Mist de Cut by Fred se vende a 25 €: una inversión razonable para un resultado espectacular.

La laca aplicada directamente en las raíces con un movimiento rápido de muñeca levanta el cuero cabelludo y crea la ilusión de mayor volumen. Sencillo, rápido y eficaz.

Peinados con accesorios para realzar el cabello corto

Contrariamente a la creencia popular, los accesorios para el cabello realmente lucen bien en el cabello corto.

Las diademas, cintas para el cabello y cintas para la cabeza se adaptan a todas las texturas y colores, ya seas morena, rubia o pelirroja, con cabello fino o grueso.

Las horquillas y pasadores para el cabello abren un abanico inesperado de posibilidades:

Llevar horquillas en un solo lado de la cabeza está muy de moda ahora mismo.

Pinzas de cocodrilo, que ofrecen una mejor sujeción en el cabello corto.

Horquillas finas pero visibles para sujetar rizos u ondas detrás de una oreja.

Un lazo de tela atado en la parte de atrás, junto con una raya ligeramente descentrada , crea un look sofisticado y natural. Rachel McAdams demostró en la alfombra roja que una simple horquilla bien colocada puede transformar un peinado rubio.

Cristina Cordula, presentadora de Les Reines du Shopping , nos recuerda que las joyas, especialmente los pendientes, y el maquillaje también son valiosos aliados para feminizar un peinado andrógino.

Peinados semirecogidos, efecto brillante, ondas: los looks despeinados y desenfadados que debes adoptar

El peinado semirecogido alto al estilo de los años 60 , con las puntas ligeramente hacia afuera, ofrece un efecto de secado con secador vintage instantáneamente chic.

Por el contrario, el elegante corte cuadrado, sujeto por alfileres visibles dispuestos simétricamente, crea una apariencia gráfica y sofisticada.

El efecto brillante o de aspecto mojado , que se consigue con un gel, cera o laca satinada con efecto brillante, proporciona una apariencia glamurosa y segura de sí misma.

Eve Gilles y Cara Delevingne han sabido aprovechar este estilo a la perfección. Sin embargo, ten en cuenta que en cabello fino, este look puede hacer que el cuero cabelludo sea más visible.

Las ondas naturales simbolizan la sencillez de la vida cotidiana: Isabelle Huppert es la personificación de esto.

Por otro lado, Rihanna apuesta por rizos definidos para lograr un look ultraglamuroso y seguro de sí mismo. Sharon Stone prefiere ondas suaves y despeinadas , más salvajes y sensuales.

Coloración y mechas para cabello corto de mujer

El cabello corto ofrece un terreno de juego ideal para el color.

Las mechas en tonos pastel de rosa, morado o azul representan una opción divertida y no permanente: se desvanecen gradualmente con cada lavado y te permiten experimentar sin compromiso.

Una verdadera ventaja para quienes les gusta cambiar de entorno con regularidad.

Para el cabello que empieza a encanecer, aclarar gradualmente el color es una estrategia extraordinariamente eficaz: las canas se vuelven mucho menos visibles sobre una base clara.

La elección entre tonos cálidos y fríos depende principalmente del tono de piel de cada persona.

El desfilado natural sigue siendo la solución más versátil para añadir profundidad y dimensión, especialmente en un corte bob redondeado.

Y recordemos: con cortes muy cortos, entre 1 y 3 centímetros, el crecimiento del color se puede controlar con una precisión que los cortes más largos no siempre permiten.