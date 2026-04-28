El maquillaje hippie para mujeres encarna una libertad creativa nacida en los años 60 y que continuó en los 70 .

Este estilo retro, lucido por iconos como Donna Summer, Farrah Fawcett o Bianca Jagger , oscila entre la naturalidad soleada y el deslumbrante glamour de la música disco.

Hoy en día, este estilo está experimentando un notable resurgimiento en popularidad, especialmente en festivales como Coachella en California . Ya sea para el día a día o para una ocasión especial, el maquillaje bohemio ofrece un sinfín de posibilidades.

Te guiamos paso a paso para que domines este arte, desde el maquillaje hasta los accesorios.

El tono de piel ideal para un look de maquillaje hippie retro de los años 70.

Todo buen maquillaje hippie comienza con una piel bien preparada . La hidratación sigue siendo fundamental: una crema de día o una BB cream sienta las bases para una tez luminosa y duradera.

Esta atención a la piel, sea cual sea su naturaleza o morfología, garantiza un resultado armonioso y natural.

A diferencia de los años 50 y 60 , que favorecían una cobertura total que a veces resultaba pesada, los años 70 revolucionaron el enfoque de la base de maquillaje.

La opción preferida era una textura ligera y brillante que proporcionaba un resplandor juvenil inmediato. Un corrector o un corrector específico era todo lo que se necesitaba para disimular las imperfecciones sin recargar la tez.

Bronceado y radiante como en los años 70.

El bronceado es uno de los rasgos más característicos del estilo hippie retro.

Los polvos bronceadores, elegidos dos tonos más oscuros que el color natural de la piel , se aplican en los pómulos, la barbilla, la mandíbula y la punta de la nariz.

Cuando se mezcla bien, proporciona ese aspecto bronceado y besado por el sol tan característico de la época.

A continuación, se utiliza el iluminador dorado para realzar el rostro. Aplícalo en los pómulos, el puente de la nariz y el lagrimal para un efecto luminoso y sensual. Un ligero rubor rosa en las mejillas aporta un toque romántico y glamuroso al look.

Para los amantes de los detalles naturales, las pecas artificiales, dibujadas con un lápiz marrón y luego difuminadas cuidadosamente, aportan un encanto auténtico y espontáneo.

Unos polvos matificantes compactos, aplicados con brocha, garantizan una larga duración del maquillaje.

Maquillaje de ojos para realzar un look hippie de los años 70.

El estilo hippie chic se basa en una regla fundamental: la armonía con el atuendo . Si la ropa presenta estampados llamativos o colores brillantes, el maquillaje de ojos debe ser natural y ligero.

Por el contrario, un atuendo sencillo deja mucho espacio para una mirada intensa.

En la década de 1960 se popularizaron las pestañas postizas tupidas y el delineado de ojos dramático. En la década de 1970 se rompió con esta tendencia al favorecer la máscara de pestañas resistente al agua, aplicada tanto en las pestañas superiores como en las inferiores.

Esta elección garantiza una mirada abierta y expresiva sin ser exagerada. Las cejas, por su parte, se mantuvieron naturalmente gruesas, ligeramente coloreadas o simplemente sin retocar.

Sombras de ojos y delineador de ojos estilo bohemio

Las sombras de ojos de la época presentaban una paleta rica y variada. Azules, verdes, morados, tonos tierra... la mayoría lucían acabados iridiscentes , característicos del estilo bohemio de esa década.

El blanco o el plateado se usaban a menudo para resaltar las cejas y realzar la mirada. El delineador negro o del mismo color se aplicaba principalmente en el párpado superior, con un iluminador dorado en el lagrimal.

Para lograr un look disco inspirado en Donna Summer o Bianca Jagger , se aplicó una sombra de ojos brillante de un solo color en el párpado y el pliegue. El mismo tono, ligeramente más oscuro, se aplicó en el párpado inferior.

Por su parte, Joan Jett popularizó el delineado grueso en ambos párpados, un testimonio de un espíritu punk y una rebeldía supuesta que contrastaba con la estética natural predominante.

Labios y uñas al estilo hippie retro.

Los labios desempeñan un papel central en el maquillaje de las mujeres hippies. En la década de 1970 surgió una amplia variedad de tonos seductores:

Ciruela, mora y arándano para obtener tonalidades profundas e intensas.

Melocotón, frambuesa y rosa pálido para las versiones más suaves y en tonos pastel.

Los acabados brillantes eran la norma. Los labiales mate simplemente no tenían cabida en esta década. Los brillos labiales de colores en tonos melocotón o rosa, o los labiales marrones terrosos, capturan a la perfección el espíritu de la época.

Un lápiz de labios define el contorno de la boca antes de aplicar la barra de labios, y luego un brillo labial encima intensifica el efecto luminoso y voluminoso tan típico de este estilo.

Uñas bohemias para completar la belleza hippie

El estilo bohemio chic también se refleja en las uñas. Los esmaltes de colores vibrantes , tanto en manos como en pies, realzan el espíritu festivo y creativo de todo el conjunto.

Es perfectamente posible combinar varios tonos en diferentes uñas para lograr un resultado decididamente bohemio.

Esta libertad cromática refleja la emancipación y la independencia que caracterizaron al movimiento hippie en su esencia misma.

El peinado hippie: peinado y accesorios para completar el look.

Los peinados son la extensión natural del maquillaje hippie para mujeres. El cabello suelto y ondulado es la opción icónica del estilo retro de los años 70.

Para variar, dos trenzas o un moño bajo aportan un toque diferente sin dejar de ser fieles a la estética bohemia.

Los accesorios para el cabello desempeñan un papel fundamental. Pañuelos atados de forma informal, coleteros grandes y coloridos o flores colocadas entre el cabello evocan directamente el movimiento flower power .

Esta tendencia floral alcanzó su apogeo en los años 70 y sigue siendo hoy en día un símbolo visual inmediatamente reconocible en los festivales.

Joyas y accesorios imprescindibles para el estilo bohemio.

Para completar el look hippie chic, las joyas bohemias son imprescindibles.

Pendientes, collares, pulseras y anillos de oro o plata, perlas y conchas para los tobillos... cada pieza contribuye a la armonía visual general .

El bolso completa la silueta: un bolso de mano de paja, un bolso con flecos o un bolso de hombro en color beige o marrón combinan a la perfección con el espíritu de este estilo.

Un sombrero de paja o uno de color beige que combine con el bolso, llevado con el pelo suelto, completa elegantemente el look.

Un cinturón colorido o estampado, que se lleva sobre un vestido o un pantalón, proporciona el toque final esencial para este estilo bohemio chic completo.

Cómo lograr el look de maquillaje hippie perfecto para un festival al estilo Coachella.

Coachella , que se celebra anualmente en California, se ha convertido en el escaparate mundial del estilo hippie chic contemporáneo. Desde sus inicios, este festival ha celebrado un maquillaje festivo, creativo y sin complejos, alejado de las convenciones.

Esta es la oportunidad perfecta para expresar tu personalidad sin ninguna restricción.

El iluminador se convierte en el elemento central de este look de maquillaje para festivales.

Aplicado generosamente en los pómulos, el lagrimal, la nariz y el hueco del labio superior, proporciona a la piel un brillo radiante y festivo incomparable.

Los colores brillantes y el brillo invaden los párpados: una sombra de ojos colorida combinada con un delineador de ojos con purpurina transforma los ojos en una verdadera obra de arte.

Lentejuelas, perlas y estrellas pegadas en la frente, sobre las cejas o debajo de los ojos completan este extravagante maquillaje de festival.

Para los labios, la armonía con el look general sigue siendo la prioridad : si los ojos están muy maquillados, un tono nude o ligeramente rosado será suficiente. Si los ojos están más discretos, un labial brillante color ciruela o frambuesa puede ser el protagonista.

En 1969, el festival de Woodstock sentó las bases de esta estética libre y colorida que aún hoy inspira a millones de mujeres en todo el mundo, independientemente de su tipo de cuerpo o estilo de vida.