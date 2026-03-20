À 43 ans, cette actrice indienne fait sensation dans une robe argentée

Anaëlle G.
@priyankachopra / Instagram

L’actrice, chanteuse, productrice, écrivaine et mannequin indienne Priyanka Chopra Jonas a récemment fait sensation au Vanity Fair Oscar Party 2026 dans une robe argentée étincelante, assortie de sandales minimalistes.

Une robe métallisée qui capte la lumière

Pour l’after-party organisée au Los Angeles County Museum of Art, Priyanka Chopra Jonas a troqué sa robe blanche de la cérémonie pour une création couleur argent clair, au fini métallisé. La robe, asymétrique, dévoquait une épaule, remontait haut sur la hanche d’un côté et se prolongeait en jupe longue fluide de l’autre, créant un jeu de lignes. La bordure garnie de fourrure ton sur ton ajoutait une touche style hollywoodien à ce modèle déjà très lumineux.

 

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Des sandales minimalistes

Aux pieds, Priyanka Chopra Jonas portait des sandales, un modèle culte à fines brides satinées et talon aiguille vertigineux. En marron chaud, ces sandales effilées se fondaient parfaitement avec les détails de fourrure de la robe. L’ensemble robe argentée + sandales formait un look sophistiqué mais épuré, qui laissait Priyanka – et non les accessoires – au centre du tableau.

Un couple ultra stylé avec Nick Jonas

À ses côtés, son mari l’auteur-compositeur-interprète et acteur américain Nick Jonas avait choisi un costume croisé beige qui soulignait les reflets métalliques de la robe de son épouse, après un smoking noir plus classique pour la cérémonie. Main dans la main sur le tapis rouge, le couple faisait partie des duos les plus remarqués de la soirée, cumulant compliments et photos sur les réseaux sociaux pour leur parfaite coordination.

Après avoir brillé en tenue à plumes sur la scène des Oscars, cette robe argentée a confirmé son statut d’icône mode capable de passer du « drama couture » au minimalisme chic en un claquement de doigts. Priyanka Chopra Jonas rayonne !

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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