Nicole Kidman se lance dans un projet inattendu autour de la fin de vie

L’actrice, productrice et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman a surpris en révélant qu’elle se forme à un rôle bien loin des plateaux de tournage. Elle souhaite apprendre à accompagner les personnes en fin de vie, un projet qu’elle relie directement à la mort de sa mère en 2024.

Nicole Kidman se tourne vers un projet très personnel

Nicole Kidman a confié, lors d’une prise de parole à l’université de San Francisco, qu’elle suivait une formation pour devenir « death doula », ou accompagnatrice de fin de vie. Plusieurs médias américains ont relayé cette déclaration faite pendant un échange public organisé sur le campus.

Ce choix marque un virage inattendu dans le parcours de l’actrice. Récompensée pour ses rôles au cinéma et à la télévision, Nicole Kidman a expliqué que cette démarche relevait aussi de son cheminement personnel. Selon les comptes rendus de son intervention, elle a présenté cet apprentissage comme une manière d’élargir sa compréhension du soin, du réconfort et de la présence auprès des personnes en fin de vie.

Un engagement né d’une expérience personnelle

Nicole Kidman a relié ce projet à la disparition de sa mère, Janelle Ann Kidman, en septembre 2024. À l’époque, l’actrice avait quitté la Mostra de Venise après avoir appris son décès, alors qu’elle venait d’y être récompensée pour le film « Babygirl ».

D’après les propos rapportés par la presse, elle a expliqué que cette période avait mis en lumière une difficulté très concrète : malgré la présence et la bonne volonté de la famille, il n’était pas toujours possible d’être là de façon constante. C’est ce constat qui l’a poussée à s’intéresser à un accompagnement extérieur, capable d’apporter une présence calme, impartiale et réconfortante dans les derniers moments de vie.

Une prise de parole rare sur un sujet sensible

Le sujet a d’autant plus retenu l’attention que Nicole Kidman parle ici d’un engagement très personnel, à distance des annonces de carrière plus classiques. La presse anglo-saxonne a souligné le caractère inattendu de cette révélation, mais aussi sa dimension profondément humaine, dans un contexte où les métiers liés à l’accompagnement de la fin de vie gagnent en visibilité.

Cette déclaration s’inscrit aussi dans une période où l’actrice évoque plus ouvertement le deuil de ses parents. Son père, Antony Kidman, est mort en 2014, et elle a plusieurs fois rendu hommage à l’influence décisive de ses parents dans sa vie et dans sa carrière.

En annonçant qu’elle se forme à l’accompagnement de fin de vie, Nicole Kidman révèle ainsi une facette inattendue de son parcours. Ce projet, né d’une perte personnelle, met en lumière une démarche discrète mais forte, tournée vers le réconfort et l’attention portée aux autres.