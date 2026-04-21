« Je vivais un cauchemar » : une actrice de Bridgerton brise le silence sur sa santé mentale

Connue du grand public grâce à son rôle dans la série « Bridgerton », l’actrice britannique Ruby Barker a décidé de lever le voile sur une réalité difficile. Dans un post Instagram très personnel, elle a évoqué les conséquences visibles de son traitement contre le trouble bipolaire sur son corps.

« Certains jours, je me déteste dans le miroir »

Ruby Barker a partagé une vidéo depuis la salle de sport, dans laquelle elle se filme sur un tapis de course en montrant une balance affichant 112,5 kg. Dans la légende, elle explique que ce poids est la conséquence directe de huit mois de traitement médicamenteux pour son trouble bipolaire, qualifiant ce changement corporel de « prise de poids médicale ». « Beaucoup d’entre vous connaissent mon histoire et les combats que j’ai menés en vivant avec un trouble bipolaire. C’est l’après physique de huit mois de traitement – et honnêtement, ça apporte tout un nouveau défi mental avec lui », a-t-elle écrit.

L’actrice n’a pas cherché à minimiser la dureté de ce qu’elle traversait. Elle a confié que certains jours, elle « détestait » se regarder dans le miroir, prise dans une spirale de comparaison avec son ancien corps ou avec les autres. « Ça peut ressembler à un vrai cauchemar, et ça ne se résout pas du jour au lendemain », a-t-elle reconnu, avant d’appeler à la patience envers soi-même. Elle a également remercié son compagnon Oliver pour son soutien tout au long de ce parcours.

#foryoupage #weightloss #weightgain #myjourney ♬ original sound – Ruby Barker @rubybarkeractress One thing I don’t see talked about enough is how hard it is to cope with medical weight gain. Well… here I am. Many of you know my story and the battles I’ve faced living with bipolar disorder. This is the physical aftermath of eight months of treatment — and honestly, it’s brought a whole new mental challenge with it. Hooray 🙃 I’m doing what I can, and I’m grateful to have Oliver supporting me through it. Please wish me luck on this journey, because it isn’t easy. I truly empathise with anyone struggling with their weight — the comparison, the mirror, the constant mental noise. Some days I hate what I see and can’t stop measuring myself against my past self or others. It can feel like a living nightmare, and it doesn’t resolve overnight. But on a positive note: today is my fourth day vape-free, and I’m already feeling the benefits in my cardio. One step at a time. #fyp

Deux crises psychotiques depuis Bridgerton

Ruby Barker avait déjà brisé le silence en 2022, révélant avoir traversé deux crises psychotiques, la première survenant juste après le tournage de la saison 1 de « Bridgerton ». « Je lutte depuis Bridgerton, c’est la vérité. J’ai été vraiment mal en point. J’étais à l’hôpital », avait-elle déclaré à l’époque. Elle avait alors reçu un diagnostic de trouble bipolaire et décrit « une rage intérieure nourrie de traumatismes intergénérationnels ».

Netflix et Shondaland dans le viseur

Si en 2022 elle avait remercié Netflix de lui avoir « sauvé la vie » en la castant, Ruby Barker a depuis changé de ton. Dans un podcast de l’université d’Oxford, elle a accusé la plateforme et la société de production Shondaland de ne jamais l’avoir contactée après ses crises.

Elle a également souligné le paradoxe douloureux d’avoir joué un personnage ostracisé et isolé – Marina Thompson – alors qu’elle se sentait elle-même abandonnée en coulisses. « Quand je suis entrée à l’hôpital une semaine après le tournage de la saison 1, ça a vraiment été étouffé et gardé sous silence parce que la série allait sortir », a-t-elle confié.

Malgré la dureté de son témoignage, Ruby Barker a tenu à terminer son message sur une note d’espoir. Elle a mentionné être à son « quatrième jour sans vape » et « avoir ressenti des améliorations dans son endurance cardio ». « Un pas à la fois », a-t-elle conclu. Dans les commentaires, ses abonnés lui ont témoigné un soutien massif, la remerciant d’ouvrir la conversation sur les effets secondaires souvent méconnus des traitements psychiatriques.