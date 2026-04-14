À 60 ans, l’actrice Elizabeth Hurley pose en tenue de plage inspirée de l’esprit marin

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a partagé de nouvelles images prises en bord de mer, dévoilant une tenue de plage inspirée de l’univers marin. Cette apparition illustre la continuité de son engagement dans l’univers de la mode balnéaire, qu’elle développe depuis plusieurs années.

Une tenue inspirée des codes marins

Sur des images publiées sur Instagram, Elizabeth Hurley apparaît vêtue d’un ensemble deux pièces caractérisé par des rayures bleues et blanches, une combinaison fréquemment associée à l’imaginaire nautique. Ce motif emblématique rappelle les références visuelles liées à l’univers maritime, régulièrement présentes dans les collections estivales. L’actrice complète sa tenue avec des lunettes de soleil de style aviateur. Ce look met en avant une approche classique du vestiaire balnéaire, où les rayures évoquent une inspiration directement liée au bord de mer.

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Une pièce issue de sa marque Elizabeth Hurley Beach

La tenue portée par Elizabeth Hurley provient de sa marque « Elizabeth Hurley Beach », lancée en 2005. La ligne propose des créations dédiées à l’univers balnéaire, avec des modèles régulièrement présentés par l’actrice elle-même sur ses réseaux sociaux. La pièce mise en avant correspond au modèle Panama, caractérisé par un design épuré et des liens ajustables.

Elizabeth Hurley partage fréquemment des images liées à ses collections, contribuant à la visibilité de sa marque auprès d’un public international. Ses publications mettent en avant différents modèles portés dans des environnements naturels, notamment en bord de mer ou en extérieur.

L’inspiration marine, un classique de la mode estivale

Les rayures bleues et blanches constituent un motif régulièrement associé aux collections printemps-été. Inspirées des uniformes marins, elles sont devenues un symbole de l’esthétique balnéaire et continuent d’être réinterprétées dans de nombreuses propositions contemporaines. Cette référence visuelle s’inscrit dans une tradition stylistique où la simplicité des motifs participe à l’élégance globale d’une tenue.

Avec cette tenue de plage inspirée de l’esprit marin, Elizabeth Hurley confirme ainsi son attachement à une esthétique estivale intemporelle. La pièce issue de sa propre marque s’inscrit dans une continuité visuelle centrée sur des inspirations classiques adaptées à la saison.