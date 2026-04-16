Cette actrice de 62 ans enchaîne les tenues de plage minimalistes pendant ses vacances et fait réagir

L’actrice américaine Lisa Rinna profite de ses vacances sous le soleil avec une série de looks minimalistes. Elle enchaîne les silhouettes balnéaires, largement commentées sur Instagram.

Lisa Rinna enchaîne les looks de vacances

Lisa Rinna a partagé plusieurs photos de son séjour tropical dans un post légendé « Paradise », puis un second carrousel publié le même jour. Les images la montrent dans différentes tenues de plage, notamment des ensembles à fines attaches et une silhouette noire découpée sur les côtés. Les publications situent ce voyage entre Tahiti et Bora Bora, en Polynésie française.

D’un look à l’autre, Lisa Rinna reste fidèle à une ligne très simple : des coupes nettes, et une allure qui mise davantage sur l’attitude que sur l’accumulation. C’est cette sobriété qui a largement nourri les réactions en ligne.

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Des tenues de plage minimalistes qui font réagir

Dans les photos relayées par la presse people, Lisa Rinna apparaît notamment dans un ensemble bleu et rouge, dans une silhouette noire accessoirisée d’un chapeau de paille, puis dans une version noire plus graphique. Plusieurs médias ont souligné cette succession de « looks très dépouillés », qui ont immédiatement attiré l’attention.

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Une séquence de vacances très commentée sur Instagram

Le 7 avril 2026 déjà, Lisa Rinna avait publié des photos prises dans l’eau avec son époux l’acteur américain Harry Hamlin, dans une mise en scène que plusieurs médias ont présentée comme « un clin d’œil aux clichés de vacances de Kylie Jenner et Timothée Chalamet ».

L’âge de Lisa Rinna revient également souvent dans les médias qui ont relayé ces images. La couverture médiatique insiste sur son aisance, sa confiance et sa façon de porter ces tenues estivales. Avec ces tenues de plage minimalistes, Lisa Rinna rappelle qu’une silhouette simple peut devenir mémorable dès lors qu’elle est portée avec aplomb.

En vacances entre Tahiti et Bora Bora, Lisa Rinna a ainsi transformé une série de photos en moment mode très commenté. Ses tenues de plage, répétées d’un post à l’autre, dessinent une allure solaire et « âge positive ».