Installée en Espagne, l’actrice Eva Longoria révèle ce qui lui manque le plus des États-Unis

L’actrice, réalisatrice, productrice et mannequin américaine Eva Longoria a tourné la page américaine sans hésiter. Toutefois, même les expatriés les plus épanouis ont leurs petites nostalgies. En marge de la promotion de sa série « Searching for France » sur CNN, Eva Longoria s’est confiée à People sur ce que sa nouvelle vie en Espagne ne peut pas lui offrir.

Une vie en Espagne choisie et appréciée

Installée en Espagne depuis 2024 avec son mari José Bastón et leur fils Santiago, 7 ans, Eva Longoria savoure un rythme de vie radicalement différent de celui qu’elle menait à Los Angeles. Elle marche partout, il n’y a pas d’embouteillages, et les repas prennent le temps qu’ils prennent, explique-t-elle. Un luxe du quotidien qu’elle oppose volontiers à la culture du « working lunch » américain, qu’elle décrit comme « aberrant : toujours pressé, jamais vraiment posé ».

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Ce qui lui manque : sa famille du Texas

Parmi les choses qui lui manquent, Eva Longoria dit toutefois : « Ma famille du Texas me manque », avoue-t-elle simplement. Son fils Santiago, lui, se réjouit de retrouver ses cousins espagnols, et l’actrice souligne que la famille reste au cœur de son choix de vie : « Nous voulons être entourés par la famille ». Pour compenser la distance, la famille fait régulièrement des allers-retours au Mexique, où vit également une partie de ses proches.

Son fils Santiago se sent très bien en Espagne, notamment grâce à la présence de ses cousins. Et Eva Longoria ne cache pas que son départ des États-Unis en 2024 était aussi politique : elle avait explicitement lié sa décision de quitter le pays à la réélection de Donald Trump. Tant qu’il sera aux commandes, le retour n’est pas à l’ordre du jour.

L’autre manque : la vraie cuisine mexicaine

L’autre absence notable, et peut-être la plus surprenante, est gastronomique. « Et la bonne cuisine mexicaine aussi. On n’en trouve pas en Europe, de la vraie bonne cuisine mexicaine », déplore-t-elle. Un paradoxe savoureux pour celle qui explore justement les cuisines du monde dans ses émissions de voyage, et qui a déjà consacré une saison entière à la gastronomie mexicaine.

La France comme nouveau terrain d’exploration

C’est dans le cadre de la promotion de sa nouvelle série « Eva Longoria : Searching for France », diffusée sur CNN depuis le 12 avril 2026, qu’elle a livré ces confidences. La série en huit épisodes l’emmène à travers l’Hexagone, de la Bretagne à l’Alsace en passant par la Provence, à la découverte des trésors culinaires français. Une façon, peut-être, de combler partiellement ce manque de bonne cuisine – même si celle mexicaine reste, de son propre aveu, irremplaçable.

En somme, Eva Longoria s’est bâtie une vie heureuse de l’autre côté de l’Atlantique. Seuls sa famille restée au Texas et les tacos de son pays natal semblent lui manquer. Un faible prix à payer pour celle qui a tout quitté – sans paraître regretter son choix un seul instant.