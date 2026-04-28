L’actrice Zoe Saldaña fascine avec une robe en trompe-l’œil scintillante

L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Zoe Saldaña ne fait jamais les choses à moitié sur un tapis rouge. Le 23 avril 2026, pour le Time100 Gala à New York, elle a choisi une robe Givenchy qui jouait avec les perceptions – et a immédiatement captivé tous les regards.

Une robe Givenchy signée Sarah Burton

Pour cette soirée prestigieuse, Zoe Saldaña portait une robe longue asymétrique à épaule unique issue de la collection automne-hiver 2026 de Givenchy, signée par la directrice artistique Sarah Burton. La pièce, en velours noir, était brodée de rubans argentés disposés de façon à créer un trompe-l’œil saisissant sur la silhouette – un effet presque cinétique, qui changeait selon l’angle et la lumière. La robe comportait également un drapé en nœud et une fente sur la cuisse laissant apparaître des talons T-bar noirs, eux aussi signés Givenchy.

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Des accessoires à la hauteur de la tenue

Stylee par Petra Flannery, Zoe Saldaña a complété son look avec une pochette en satin noir Givenchy ornée d’un nœud, et des bijoux Cartier. Ses cheveux, coiffés par Aviva Jansen Perea, étaient rassemblés dans ce que la coiffeuse a elle-même décrit sur Instagram comme un « twisty bun » – un chignon torsadé lisse qui dégageait parfaitement le visage et le décolleté.

Une honorée qui a pris la parole avec émotion

Zoe Saldaña figurait parmi les personnalités honorées du Time100 cette année. Sur scène, elle a rendu hommage à sa grand-mère, originaire de la République dominicaine, qui avait immigré aux États-Unis en 1961. Dans son discours, elle a déclaré que « nous sommes tous, d’une certaine façon, la preuve vivante que l’espoir voyage ». Des mots qui ont visiblement touché la salle, et qu’elle a ensuite partagés sur Instagram avec cette légende : « Honorée de figurer dans le Time100. Un rappel que la purpose est plus forte que n’importe quel projecteur ».

Givenchy et Saldaña, une alchimie évidente

Ce n’est pas la première fois que Zoe Saldaña fait confiance à Givenchy pour un moment fort. La maison, depuis l’arrivée de Sarah Burton à sa tête, s’est imposée comme l’une des références pour les actrices qui cherchent des pièces à la fois architecturales et profondément chic. La robe du Time100 Gala en est l’illustration parfaite : technique dans sa construction, émotionnelle dans son rendu.

Une robe qui joue avec les yeux, un discours qui touche au cœur : Zoe Saldaña a ainsi prouvé ce soir-là qu’elle maîtrise aussi bien l’art du tapis rouge que celui de la prise de parole. Deux formes d’élégance qui, chez elle, semblent aller naturellement de pair.