À 63 ans, Demi Moore fait sensation dans un « look gothique »

Léa Michel
@demimoore/Instagram

L’actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore a captivé le tapis rouge des Oscars 2026 avec un look aux accents gothiques, signé Gucci, qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Une robe émeraude aux accents sombres

Pour les Oscars 2026, Demi Moore est arrivée au Dolby Theatre dans une longue robe verte émeraude entièrement recouverte de plumes, aux reflets métalliques et aux nuances dégradées de vert et de noir. Le buste, façon plastron de paon irisé, se prolongeait en une imposante traîne noire plumeuse, donnant à la silhouette une allure quasi mythique, entre oiseau de nuit et héroïne de conte sombre.

Un « work of art » pensé comme une œuvre

Les plumes jaillissant autour de son torse structurent la carrure, tandis que la coupe près du corps souligne la silhouette sans surcharge d’accessoires. Le contraste entre le vert irisé et les plumes noires renforce cette aura gothique chic, théâtrale parfaitement maîtrisée.

 

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Des accessoires discrets pour laisser parler la robe

Côté bijoux, Demi Moore a choisi des pièces Boucheron relativement discrètes au regard de la tenue : bracelets diamants et bague émeraude qui rappellent le ton de la robe sans lui « voler la vedette ». Ses cheveux bruns, portés longs et lissés avec une raie au milieu, encadraient sobrement le visage et contrebalançaient l’exubérance de la robe. Ce minimalisme capillaire et joaillier permet au « look gothique » de rester élégant, sans tomber dans le déguisement.

Sans être nommée cette année, mais présente comme remettante, Demi Moore a ainsi prouvé qu’à plus de 60 ans, elle est l’une des figures les plus « audacieuses » du tapis rouge des Oscars. Cette apparition en robe émeraude et plumes noires s’inscrit comme l’un des moments mode les plus marquants des Oscars 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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