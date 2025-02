Qui est cette americano-coréenne aux 2 millions d’abonnés ?

Si vous aimez la mode et une bonne dose d’énergie positive, il y a de fortes chances que vous ayez déjà croisé Irene Kim, alias @ireneisgood. Avec plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram, cette américano-coréenne éblouit la sphère fashion par son style unique. Mais qui est donc cette icône contemporaine qui mixe brillamment cultures occidentale et asiatique ? On vous raconte tout !

De l’Iowa à la Corée du Sud : un parcours cosmopolite

Née le 6 novembre 1987 dans l’État de l’Iowa aux États-Unis, Irene Kim grandit à Seattle dans une famille d’origine sud-coréenne. Ses racines culturelles multiples vont rapidement influencer son regard sur la mode et la créativité. Durant son adolescence, elle quitte les États-Unis pour s’installer en Corée du Sud, un choix qui va sérieusement bouleverser sa trajectoire.

Après quelques années à jongler entre les deux continents, Irene décide de revenir à New York pour étudier le design textile au très prestigieux Fashion Institute of Technology (FIT). C’est là qu’elle commence à forger son identité stylistique unique, inspirée aussi bien par les rues frénétiques de la Grosse Pomme que par les traditions coréennes.

Une montée fulgurante dans la mode

En 2012, sa carrière prend un tournant lorsque Irene se lance dans le mannequinat. Ses premiers pas se font sur les podiums coréens avec des marques locales telles que Jardin de Chouette et SJYP. Rapidement, son aura naturelle et son audace attirent l’attention des grandes maisons internationales. Les invitations à collaborer affluent : Mulberry, MaxMara, Calvin Klein, et même Chanel ne tardent pas à faire appel à son talent. En 2015, elle accède à une notoriété mondiale en devenant contributrice beauté pour Estée Lauder aux côtés de la célèbre Kendall Jenner.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par irene 🦄 아이린 (@ireneisgood)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par irene 🦄 아이린 (@ireneisgood)

Une créatrice engagée

Irene ne se contente pas d’être une simple figure de la mode : elle veut aussi insuffler sa philosophie optimiste au quotidien de ses fans. En 2018, elle lance sa propre marque de vêtements, IRENEISGOOD LABEL, qui incarne parfaitement son mantra #GOODFORYOU. La marque propose des vêtements et accessoires qui respirent la bonne humeur et l’énergie positive. Couleurs vives, motifs audacieux et messages inspirants sont au rendez-vous. Le tout vise à encourager chacun à embrasser son individualité sans retenue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @ireneisgoodlabel

Une influence bien au-delà de la mode

Sur les réseaux sociaux, Irene partage bien plus que des looks tendance. Son compte Instagram, @ireneisgood, est une véritable ode à la créativité et à l’authenticité. Entre ses voyages autour du monde, des coulisses de défilés et des moments de vie plus intimes, Irene offre une vision décomplexée de ce que signifie être soi-même.

Et elle ne s’arrête pas là : Irene est aussi une figure récurrente de la télévision coréenne. Elle co-anime plusieurs émissions populaires, notamment « K-Style » en 2015 et « Get It Beauty » en 2019, partageant des conseils mode et beauté avec ses spectateurs. Elle déchaîne aussi les passions sur TikTok en postant des vidéos créatives et fun qui renforcent sa proximité avec ses fans.

Le futur s’annonce encore plus good !

Irene Kim incarne une féminité moderne, joyeuse et sans complexe. Dans un monde où la perfection est souvent mise sur un piédestal, Irene rappelle l’importance de rester authentique. Son mantra ? La positivé et l’affirmation de soi. Irene encourage ses abonnés à embrasser leurs différences et à se sentir bien dans leur peau, quels que soient les standards imposés.

Avec une carrière qui ne montre aucun signe de ralentissement, Irene Kim est bien partie pour continuer à inspirer des millions de personnes à travers le monde. Entre ses projets mode, ses collaborations avec des grandes marques et ses activités médiatiques, elle prouve que l’authenticité est une force. Et ça, c’est GOOD pour tout le monde !