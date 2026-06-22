Cet ancien joueur de basket de 2,31 mètres s’est reconverti dans le cinéma

Il rêvait de devenir une star du basket-ball. C’est finalement sur grand écran que Robert Bobroczkyi brille. Du haut de ses 2,31 mètres, le Roumain a entamé une carrière à Hollywood qui surprend ses anciens fans des parquets.

Un gabarit « hors norme » dès l’enfance

Né le 17 juillet 2000 à Arad, en Roumanie, Robert Bobroczkyi a très tôt dépassé les standards. Selon les sources, il mesurait déjà environ 1,88 mètre à seulement 8 ans, dépassant ainsi la taille de sa mère. À 12 ans, il avait déjà surpassé son père. Devenu adulte, il atteint aujourd’hui 2,31 mètres, une mensuration dit exceptionnelle qui en fait l’une des personnes les plus grandes de sa génération. Cette croissance fulgurante n’a rien d’un mystère médical : il a été confirmé qu’il ne souffre d’aucune anomalie de croissance, mais bénéficie simplement d’un patrimoine génétique qualifié d’exceptionnel.

View this post on Instagram A post shared by Sporonomy (@sporonomy)

Une famille de sportifs de haut niveau

Ce gabarit dit « hors du commun », Robert Bobroczkyi le doit en grande partie à ses parents, tous deux athlètes accomplis. Son père, Zsigmond Bobroczkyi, est un ancien joueur international de basket-ball roumain de 2,16 mètres, qui a notamment évolué aux côtés du géant de la NBA Gheorghe Mureșan. Sa mère, Brunhilde, ancienne joueuse de volley-ball et de handball, mesure quant à elle 1,85 mètre. Élevé dans cette famille de sportifs, le jeune Robert a très naturellement été dirigé vers une carrière dans le basket, où sa morphologie semblait promettre un avenir radieux.

Des débuts prometteurs sur les parquets

La carrière sportive du jeune Roumain démarre en 2014, lorsque le club italien Stella Azzurra le recrute dans son académie de jeunes. Il y évolue au poste de pivot et participe à la victoire de son équipe en championnat des moins de 15 ans. Repéré pour son shoot à mi-distance et ses qualités de passeur, il franchit l’Atlantique en 2016 pour intégrer le prestigieux SPIRE Institute de Geneva, dans l’Ohio. Devenu une véritable curiosité médiatique, il alimente alors les rêves d’une future star roumaine de la NBA. Il poursuit ensuite son parcours à Rochester Christian University, dans le Michigan, jusqu’à la fin de sa carrière universitaire en 2022.

Une carrière de basketteur freinée par des problèmes de dos

Si la trajectoire semblait toute tracée, la réalité physique a fini par rattraper Robert Bobroczkyi. L’ancien espoir du basket souffre d’une scoliose sévère et de douleurs chroniques au dos, conséquences directes de sa morphologie dite exceptionnelle.

Ces problèmes de santé ont progressivement compliqué sa pratique sportive de haut niveau, jusqu’à mettre un terme à ses ambitions professionnelles dans le basket-ball. En 2022, dans un podcast américain, il évoquait lui-même « la perspective de devoir se tourner vers d’autres horizons ». Une transition qualifiée de « difficile » pour un jeune homme dont toute la vie semblait jusque-là dictée par les parquets.

View this post on Instagram A post shared by HIDDEN® (@hidden.ny)

Des parquets au grand écran avec Alien: Romulus

C’est en 2024 que le destin de Robert Bobroczkyi prend un tournant inattendu. Il fait ses premiers pas au cinéma dans « Alien: Romulus », neuvième opus de la saga horrifique signé par Fede Álvarez. Il y incarne « The Offspring », un hybride mi-humain mi-Xenomorph qui apparaît dans le dernier acte du film.

Le choix de l’acteur s’explique par sa morphologie unique : son corps long et fin, ainsi que sa démarche atypique, ont permis de donner vie à la créature avec un minimum d’effets numériques. Une grande partie de la performance repose sur du maquillage et des prothèses lui demandant entre cinq et six heures de préparation chaque matin.

Une performance saluée par toute l’équipe du film

Malgré son manque d’expérience d’acteur, Robert Bobroczkyi a impressionné l’ensemble de l’équipe du film. Le réalisateur Fede Álvarez a publiquement salué son travail : « Il a livré une performance incroyable pour quelqu’un qui n’avait jamais fait cela. Être grand est une chose – à côté de Cailee [Spaeny], qui mesure 1,52 mètre, c’est de la magie. Mais il a apporté un talent qui nous a tous bluffés ».

Le superviseur des effets visuels du film, Daniel Macarin, a quant à lui confié à Variety : « La première fois que j’ai vu les rushes avec cet acteur de plus de 2,30 mètres dans son costume, c’était terrifiant ». Pour préparer ce rôle, Robert Bobroczkyi a suivi plusieurs mois de formation en jeu d’acteur et en mouvement scénique.

Un second rôle dans Backrooms, autre franchise très attendue

Le succès du film « Alien: Romulus » a ouvert au jeune Roumain les portes d’Hollywood. En 2026, Robert Bobroczkyi poursuit sa nouvelle carrière en rejoignant le casting de « Backrooms », adaptation cinématographique très attendue de la franchise horrifique née sur les réseaux sociaux. Robert Bobroczkyi y incarne une créature angoissante, confirmant ainsi son positionnement comme acteur spécialisé dans les rôles de figures inquiétantes au gabarit dit « hors norme ». Une niche dans laquelle il succède à d’autres acteurs très grands comme le regretté Neil Fingleton (« Game of Thrones », « X-Men »).

Une reconversion qui parle aux jeunes générations

Au-delà de la performance individuelle, la trajectoire de Robert Bobroczkyi résonne particulièrement avec sa génération. À l’heure où de nombreux jeunes sportifs voient leur carrière interrompue par des blessures, son parcours montre qu’il est possible de rebondir et de transformer une particularité physique en atout professionnel.

Parallèlement à sa carrière d’acteur, il poursuit par ailleurs des études en cybersécurité à Rochester Christian University, prouvant qu’il refuse d’être enfermé dans un seul horizon. Une démarche multidimensionnelle, qui en dit long sur sa capacité d’adaptation.

Du parquet au grand écran, Robert Bobroczkyi écrit ainsi l’une des reconversions les plus inattendues du moment. L’ancien espoir roumain du basket-ball s’est imposé en deux films seulement comme une figure marquante du cinéma d’horreur contemporain. Une trajectoire qui prouve qu’une fin de carrière sportive peut aussi être le début d’une autre aventure – parfois bien plus surprenante que celle que l’on avait imaginée.