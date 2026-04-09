Lors d’un selfie complice, Hailey et Justin Bieber séduisent les internautes

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a récemment partagé un carrousel de photos sur Instagram, offrant à ses abonnés un aperçu de moments complices avec son mari, l’auteur-compositeur-interprète canadien Justin Bieber. Sur ces clichés, le couple apparaît détendu et souriant, capturant une atmosphère intime et spontanée qui a rapidement séduit les internautes.

Un selfie tendre qui attire l’attention

Le format carrousel permet de découvrir plusieurs images prises dans un cadre souvent décontracté, renforçant l’impression d’authenticité. Les deux personnalités Hailey et Justin Bieber affichent une proximité naturelle, illustrant un couple marqué par la complicité. Sur les photos, Hailey et Justin Bieber posent enlacés, partageant un moment de douceur.

Les deux arborent des patchs sous les yeux ainsi que de petits stickers décoratifs, apportant une touche ludique à l’ensemble. Ce détail contribue à créer une esthétique à la fois moderne et décontractée, caractéristique des contenus lifestyle largement appréciés sur les réseaux sociaux. Ce type de publication s’inscrit dans une tendance où les célébrités partagent des instants plus personnels avec leur communauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Les internautes séduits par leur couple

Rapidement, les réactions se sont multipliées sous la publication. De nombreux internautes ont exprimé leur enthousiasme face à ces images, qualifiant Hailey et Justin Bieber de « couple goals ». D’autres commentaires soulignent leur complicité, avec des messages évoquant leur admiration pour le lien qu’ils semblent partager. Ces interactions témoignent de l’intérêt constant du public pour les publications du couple, dont les apparitions communes suscitent régulièrement un fort engagement.

À travers ce carrousel, Hailey et Justin Bieber illustrent ainsi une nouvelle fois leur proximité, séduisant de nombreux internautes par leur naturel. Ces images confirment l’intérêt du public pour les contenus mettant en avant des moments de complicité, devenus incontournables sur les réseaux sociaux.