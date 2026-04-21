Avec cette robe aux reflets métalliques, l’actrice Eva Longoria signe un look mémorable

Pour l’inauguration des nouvelles galeries David Geffen au LACMA de Los Angeles, Eva Longoria a choisi un look qui n’est pas passé inaperçu. Sa robe scintillante aux reflets métalliques a marqué les esprits lors de cette soirée.

Une soirée historique pour le LACMA

Le 16 avril 2026, le musée d’art du comté de Los Angeles (LACMA) célébrait l’ouverture de ses nouvelles galeries David Geffen, un chantier de près de 724 millions de dollars achevé après six ans de construction.

Pour l’occasion, un parterre de célébrités s’est réuni, parmi lesquelles l’acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américano-grec Tom Hanks et l’actrice, productrice et chanteuse américano-grecque Rita Wilson, l’actrice américaine et productrice de cinéma Sharon Stone, la femme d’affaires américaine Paris Hilton, la mannequin et animatrice germano-américaine Heidi Klum, la pianiste et auteure-compositrice-interprète américaine Alicia Keys ou encore le réalisateur, producteur et scénariste américain George Lucas. Le tout sur fond d’art et d’élégance dans les espaces du musée fraîchement rénovés.

Une robe à sequins lilas qui captait toute la lumière

Eva Longoria a opté pour une robe sans bretelles entièrement brodée de sequins lilas, dont l’ourlet effiloché se prolongeait jusqu’au sol. La ligne du décolleté, soulignée de sequins, se prolongeait le long du corsage et dans la jupe, créant une silhouette lumineuse à 360 degrés. Un look qui, selon les observateurs, aurait tout à fait sa place sur les marches du Festival de Cannes tant il dégageait d’éclat.

L’actrice a complété sa tenue avec un collier en diamants formant un col scintillant autour du cou, et des escarpins à plateforme couleur caramel laissant apparaître une pédicure rouge. Le maquillage, lui, restait volontairement discret – blush naturel, lèvres rosées et eye-liner fumé – pour laisser toute la place à la tenue.

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Un lieu chargé de sens pour Eva Longoria

Le LACMA est un endroit particulier pour Eva Longoria : c’est là qu’elle a rencontré son mari José Bastón en 2013. Le couple s’apprête à fêter leur dixième anniversaire de mariage le 21 mai prochain. José Bastón était d’ailleurs présent à ses côtés pour la soirée, en costume noir sur chemise blanche à boutons argentés et nœud papillon.

Loin de se cantonner aux tapis rouges, Eva Longoria travaille ainsi actuellement à la production et à la réalisation d’une comédie Netflix intitulée « The Fifth Wheel ». Un projet qui confirme que l’actrice multiplie les rôles – et les looks mémorables.