« Une beauté incroyable » : cette mannequin américaine sublime sa silhouette dans une robe en denim

La mannequin, influenceuse et personnalité de la télévision américaine Olandria Carthen a attiré tous les regards lors des Fashion Trust U.S. Awards 2026 à Los Angeles. Révélée au grand public grâce à l’émission « Love Island USA », la jeune femme a foulé le tapis rose dans une silhouette qui revisitait l’un des basiques les plus populaires de la mode : le jean.

Une robe en denim qui réinvente le jean déchiré

Pour cet événement, Olandria Carthen portait une robe en denim. Conçue dans un denim clair, la pièce épousait sa silhouette grâce à une coupe longue et ajustée. La robe se distinguait par un travail de déconstruction inspiré des jeans déchirés. Des effets de découpe et de franges apparaissaient au niveau de l’ourlet, apportant une dimension contemporaine et expérimentale à l’ensemble.

Le détail le plus marquant était l’encolure asymétrique sculpturale, conçue à partir d’une ceinture de jean repositionnée verticalement, créant une structure architecturale originale. Un satin noir contrastait avec la texture brute du denim. Ce tissu formait également un large nœud dans le dos, prolongé par une traîne élégante qui accentuait la dimension couture du vêtement.

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Un styling minimaliste pour sublimer la silhouette

Olandria Carthen a complété son look avec des accessoires sobres, mais affirmés. Un choker noir rappelant une ceinture soulignait le cou, tandis que des bagues statement et des boucles d’oreilles en diamant apportaient une touche lumineuse. Ses escarpins pointus noirs et sa manucure assortie renforçaient la cohérence visuelle de la tenue.

Le contraste entre le denim texturé et les éléments noirs satinés donnait un équilibre entre inspiration streetwear et sophistication. Côté beauté, Olandria Carthen a opté pour une coupe pixie avec micro-frange, accompagnée d’un maquillage mettant en valeur un smoky eye discret et des lèvres naturelles.

La montée en puissance d’une nouvelle figure mode

La présence d’Olandria Carthen aux Fashion Trust U.S. Awards illustre l’émergence de nouveaux visages influents dans la mode contemporaine. Son choix d’une robe mêlant denim déstructuré et codes de la haute couture reflète une tendance actuelle : brouiller les frontières entre vêtements du quotidien et pièces d’exception. Sur les réseaux sociaux, la tenue a d’ailleurs suscité de nombreuses réactions enthousiastes. Plusieurs internautes ont salué l’élégance du mannequin, laissant des commentaires tels que « Une beauté incroyable » ou encore « magnifique ».

Avec cette robe en denim, Olandria Carthen a ainsi proposé une vision originale de la mode contemporaine. Cette tenue démontre que même les matières les plus familières peuvent être transformées en créations spectaculaires, confirmant l’importance de la créativité dans l’évolution des tendances.