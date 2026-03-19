Dans une robe minimaliste, Zendaya sublime sa silhouette sur le tapis rouge

Dans une robe blanche minimaliste, l’actrice et productrice américaine Zendaya a sublimé sa silhouette lors de l’avant-première du film « The Drama » à Los Angeles, recyclant avec brio une pièce culte de 2015.

Un retour d’archive magistral

Le 17 mars 2026, Zendaya a défilé au DGA Theater Complex dans la robe de soie ivoire qu’elle portait déjà à ses débuts aux Oscars 2015. Ce choix « something old » s’inscrit dans une « press tour » thématique autour du mariage – clin d’œil à son film. La robe, au corset cintré et manches chiffon vaporeuses formant une traîne voilée, épousait sa silhouette avec une pureté architecturale rare.

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L’art du recyclage chic

Avec son styliste Law Roach, Zendaya excelle dans l’upcycling personnel : cette Vivienne Westwood, portée il y a 11 ans avec des locks longues, revient aujourd’hui avec sa coupe pixie bob sophistiquée. Seules des boucles d’oreilles diamant chandelier et une bague alliance (près d’une alliance mariage) complétaient ce look épuré. L’ensemble, d’une blancheur virginale, a enflammé les réseaux sociaux : « Les vraies reines recyclent leurs archives ! ».

Un concept « bridal » cohérent

Sa tournée promo « The Drama » joue la carte nuptiale : chaque apparition raconte « quelque chose d’ancien, de neuf, d’emprunté, de bleu », mêlant mode, intrigue film et gossip sentimental.

Robert Pattinson et Suki Waterhouse au diapason

Co-star de Zendaya dans cette comédie romantique sombre, l’acteur, mannequin et musicien britannique Robert Pattinson brillait aux côtés de l’auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin britannique Suki Waterhouse et son patchwork Harris Reed. Ce quatuor mode a transformé la soirée en défilé conceptuel, confirmant Zendaya comme reine du tapis rouge intelligent.

En résumé, Zendaya transcende le recyclage en art avec cette Vivienne Westwood minimaliste, prouvant qu’une silhouette sublimée par l’histoire mode vaut tous les achats neufs. Un moment iconique qui mêle héritage personnel, storytelling ciné et rumeurs nuptiales avec une élégance inégalée.