Brad Pitt s’affiche enfin avec Ines de Ramon et le timing est tout sauf anodin

Brad Pitt et Ines de Ramon ont choisi la première new-yorkaise du film « F1 » pour officialiser leur histoire d’amour sous les projecteurs. Après des mois de discrétion, le couple s’est affiché complice et élégant, marquant un tournant symbolique dans leur relation.

Une apparition très attendue sur le tapis rouge

Le couple a créé la surprise en foulant ensemble le tapis rouge de la première mondiale de « F1 », le nouveau film événement de Brad Pitt. Leur présence, main dans la main, a immédiatement attiré l’attention des médias et des fans, tant cette sortie officielle était attendue. Jusqu’ici, Brad Pitt et Ines de Ramon avaient soigneusement préservé leur vie privée, ne s’exposant que très rarement lors d’événements publics.

Brad Pitt et Ines de Ramon : une romance discrète enfin assumée

Depuis près de trois ans, Brad Pitt, 61 ans, et Ines de Ramon, 32 ans, vivent une histoire d’amour loin des projecteurs. Leur relation, débutée dans la plus grande discrétion, a souvent été évoquée par leur entourage, mais rarement confirmée par des apparitions publiques. Cette nouvelle sortie marque donc une étape importante : le couple semble désormais prêt à s’assumer pleinement sous le regard du public.

Un couple glamour et stylé à New York

Sur le tapis rouge, Brad Pitt arborait un costume bleu marine à revers noirs, associé à une chemise blanche et une pochette en satin, affichant une élégance sobre et intemporelle. Ines de Ramon, quant à elle, a séduit par un ensemble deux-pièces sophistiqué, composé d’un haut décolleté et d’une jupe longue ornée de plumes, complété par un sac Chanel blanc. Leur complicité et leur sens du style ont conquis les photographes présents à l’évènement.

Le choix du timing : entre promotion et nouvelle ère personnelle

L’apparition du couple n’est pas anodine. En choisissant la première de « F1 » pour officialiser leur relation, Brad Pitt et Ines de Ramon associent subtilement vie privée et stratégie médiatique. Ce timing, en pleine promotion d’un film très attendu, leur permet d’affirmer leur union tout en maîtrisant leur image, fidèle à la sobriété calculée qui les caractérise.

Le look de Brad Pitt, cheveux courts rappelant ses années 2000, et la tenue audacieuse d’Ines de Ramon, ont été largement commentés sur les réseaux sociaux et dans la presse. Leur apparition a été saluée pour son élégance et sa modernité, renforçant l’image d’un couple glamour et complice, désormais prêt à écrire un nouveau chapitre sous les projecteurs.