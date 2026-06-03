Brooks Nader remet ce « une pièce » vintage au goût du jour grâce à un accessoire « inattendu »

Fabienne Ba.
@brooksnader / Instagram

La mannequin et personnalité de la télévision américaine Brooks Nader a partagé sur Instagram une nouvelle série de clichés où elle revisite les codes des plages d’antan. La clé de son look ? Un accessoire que l’on n’attendait pas forcément.

Un haut imprimé bleu et blanc, façon carte postale

Pour sa nouvelle publication, Brooks Nader a opté pour une pièce coordonnée à l’imprimé bleu et blanc, presque marin dans l’esprit. Le haut, au décolleté plongeant, joue à fond la carte de la rétro-attitude : silhouette affirmée, ligne fluide, et juste ce qu’il faut de minimalisme pour laisser parler le motif. Sur les différents clichés du carrousel, on la voit explorer le look sous tous les angles – assise, debout, de profil – pour mettre en valeur la coupe précise du haut. Une mise en scène qui, l’air de rien, transforme une simple publication beauté en quasi-éditorial mode.

Le paréo coordonné, l’accessoire qui change tout

Ce qui rend ce look si singulier, c’est sa pièce maîtresse cachée : le paréo. Coordonné au haut dans le moindre détail, ce drapé porté en jupe portefeuille vient unifier toute la tenue de Brooks Nader, et offre cette continuité visuelle si caractéristique des « une pièce » vintage des années 1950 et 1960.

À l’époque, les beach girls de carte postale superposaient justement ces deux pièces coordonnées pour créer l’illusion d’un seul et même vêtement. Brooks Nader réactive ce procédé avec un naturel parfait. Le paréo cesse alors d’être un simple accessoire de plage pour devenir l’élément qui structure tout le look – et qui, à lui seul, lui donne sa profondeur stylistique.

 

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Une publication partagée par Brooks Nader (@brooksnader)

Bracelets empilés et lunettes XXL : la touche rétro affirmée

Pour parfaire l’allure, Brooks Nader a misé sur des accessoires : bracelets superposés sur les poignets, créoles aux oreilles et lunettes de soleil oversize sur le nez. Trois clins d’œil aux icônes balnéaires du siècle dernier, de Brigitte Bardot à Sophia Loren, qui ne juraient elles aussi que par ces silhouettes solaires et statutaires. Une mise en scène qui rappelle, une fois encore, à quel point Brooks Nader maîtrise désormais ses codes.

Une nouvelle campagne signée Agua Bendita

Si l’image possède la spontanéité d’un instantané de vacances, elle s’inscrit en réalité dans le cadre d’une campagne. Brooks Nader vient en effet d’être choisie pour incarner la nouvelle collection estivale de la marque colombienne Agua Bendita, connue pour ses imprimés colorés, fait-main, et son inspiration sud-américaine.

Sous la publication, les commentaires se sont accumulés en quelques heures. « Obsédée par ce look », « magnifique », « sublime » : les retours saluent autant le choix vestimentaire que la façon dont Brooks Nader l’a mis en scène. La preuve, s’il en fallait, qu’avec un peu de savoir-faire et le bon accessoire, un classique peut redevenir furieusement contemporain.

Avec ce look, Brooks Nader rappelle ainsi une vérité que la mode redécouvre sans cesse : ce ne sont pas toujours les pièces les plus extravagantes qui font la différence, mais l’art de les associer. En accolant un paréo coordonné à son haut imprimé, elle signe une silhouette à la fois nostalgique et moderne – et impose, l’air de rien, l’une des tendances majeures de l’été 2026.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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