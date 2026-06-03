Dans un look sophistiqué, Jennifer Lopez fait une apparition remarquée à New York

De passage à New York pour promouvoir le film « Office Romance », la chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez a opté pour un look qui a retenu l’attention. Au programme : un haut en dentelle au détail très années 2010 et une coiffure qu’elle arbore rarement.

Un haut en dentelle au détail rétro

Dans un carrousel publié sur Instagram, Jennifer Lopez pose dans un haut en dentelle ivoire, sans bretelles, agrémenté d’un effet de basque (ou « peplum ») au niveau de la taille. Ce détail volanté, très en vogue durant la décennie 2010, fait aujourd’hui son retour sur les tapis rouges. Elle a associé cette pièce à une maxi-jupe noire et à un nœud noir glissé dans les cheveux, pour un contraste élégant entre le clair et le foncé.

Une coiffure rarement adoptée

Côté coiffure, Jennifer Lopez a misé sur une demi-queue – cheveux relevés à l’arrière, le reste laissé libre -, une option qu’elle choisit rarement. Selon la presse spécialisée, elle ne l’avait plus portée depuis un événement caritatif en mars, et auparavant depuis janvier 2025. Habituée à laisser ses cheveux détachés, lisses ou ondulés, Jennifer Lopez a ainsi mis en valeur ses grandes créoles dorées serties de diamants.

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Le retour d’une tendance des années 2010

Ce choix illustre un phénomène mode bien identifié : le grand retour des coupes à basque, emblématiques du début des années 2010. Cette ligne revient peu à peu sur le devant de la scène, adoptée récemment par plusieurs personnalités telles que l’actrice et productrice américaine Emma Stone, l’actrice, productrice, chanteuse et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman ou encore l’actrice canadienne Rachel McAdams. En la remettant au goût du jour, Jennifer Lopez confirme son statut de prescriptrice de tendances.

Entre un haut en dentelle au charme rétro, une maxi-jupe noire et une coiffure « inhabituelle », Jennifer Lopez signe ainsi une apparition new-yorkaise des plus chic. À chaque sortie, elle confirme son sens aigu du style et sa capacité à conjuguer clins d’œil aux tendances passées et élégance intemporelle.