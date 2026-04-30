Cameron Diaz transforme un simple pull léger blanc en look ultra chic

Lors d’une journée presse Apple TV à Santa Monica le 3 février 2026, Cameron Diaz a prouvé une fois de plus que les looks les plus efficaces sont souvent les plus simples.

Un pull léger délicatement ajouré, pièce maîtresse du look

Pour la journée presse Apple TV au Barker Hangar de Santa Monica, Cameron Diaz est arrivée dans un look entièrement Toteme : un haut blanc à col rond et manches longues, glissé dans une jupe mi-longue ivoire à la coupe slim. Habillée par Dani Michelle, elle portait précisément un pull léger blanc délicatement ajouré, à la coupe décontractée, avec des manches retroussées. Cette transparence subtile reflétait la légèreté et la douceur des pétales de la jupe, créant une cohérence visuelle entre les deux pièces.

La jupe à plumes : le détail inattendu

Au niveau du genou, une rangée de pétales tridimensionnels cousus en frange ornait l’ourlet de la jupe. La jupe Toteme de la collection « Resort 2026 », décorée de ces détails fins évoquant des plumes, introduisait une forme de légèreté et de fantaisie qu’on voit rarement chez Cameron Diaz. C’est précisément ce contraste – la « rigueur » du pull léger blanc délicatement ajouré face au romantisme de la jupe – qui a rendu le look aussi remarqué.

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Des accessoires minimalistes pour ne rien écraser

Cameron Diaz a complété le look avec des escarpins ivoire à bout ouvert, une montre dorée fine et discrète, sans bijoux concurrents afin de préserver la sobriété de l’ensemble. Ses cheveux étaient tirés en queue-de-cheval basse avec une raie de côté, laissant le visage parfaitement dégagé. Le maquillage, minimaliste et lumineux, misait sur un teint frais, des cils subtilement définis, une touche de blush naturel et une lèvre nude légèrement glossy. L’ensemble dégageait une élégance maîtrisée, moderne et sans effort.

En définitive, ce look illustre une règle stylistique simple ,mais efficace : associer une pièce forte (jupe à pétales) à un basique décontracté (pull léger blanc). Cameron Diaz n’avait pas besoin de plus pour signer l’un des looks les plus commentés de sa saison mode.