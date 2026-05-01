Ce choix mode de la chanteuse Demi Lovato déclenche une vague de réactions

L’autrice-compositrice-interprète américaine Demi Lovato a fait ses grands débuts en tête d’affiche au Madison Square Garden le 24 avril 2026 dans le cadre de sa tournée « It’s Not That Deep ». Et si le show a été unanimement salué, c’est aussi son look de scène qui a surtout déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Un premier Madison Square Garden en tête d’affiche

Le 24 avril 2026, Demi Lovato faisait ses débuts en tête d’affiche au Madison Square Garden de New York, à guichets fermés, dans le cadre de sa tournée « It’s Not That Deep ». Deux heures de show dance-pop construit autour de son dernier album, avec des apparitions surprises de son mari Jutes, de JoJo Levesque, et des reprises de ses plus grands titres – de « Heart Attack » à « Stone Cold » en passant par « Give Your Heart a Break ». Une nuit qui restera dans les mémoires de ses fans les plus fidèles.

Un look bleu sarcelle qui concentre tous les regards

Pour cette date mythique, Demi Lovato a notamment choisi un look de scène construit autour d’un haut structuré bleu sarcelle, associé à une mini-jupe en dentelle avec des fentes profondes des deux côtés. Un étole en fausse fourrure blanche posée sur les épaules ajoutait une touche de « drama old Hollywood », contrastant avec l’énergie club du reste de la tenue. Des bottes cuissardes en cuir noir et des lunettes de soleil rétro finalisaient un look pensé pour marquer les esprits – et y parvenant.

Demi Lovato a partagé un carrousel de photos et vidéos retraçant ses performances au Madison Square Garden, et certaines images ont immédiatement enflammé les commentaires – entre fans enthousiastes et observateurs plus partagés sur son look de scène.

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Un show qui embrasse pleinement l’esthétique « It’s Not That Deep »

La tournée est construite autour d’une esthétique industrielle et rave-leaning, avec des lumières flashy, une caméra steady-cam derrière la scène et une chorégraphie « évocatrice » – dans un style proche de l’ère post-Brat. Sur scène, Demi Lovato a également utilisé un portant de vêtements, faisant défiler ses différentes ères musicales devant le public new-yorkais, de Disney Channel à aujourd’hui. Le look bleu sarcelle et fente haute s’inscrit parfaitement dans cette logique, entièrement cohérent avec l’album.

Un haut bleu sarcelle, une fente haute, de la fausse fourrure blanche, Demi Lovato n’était ainsi pas venue jouer la carte de la discrétion au Madison Square Garden. Et le résultat, sur scène comme sur les réseaux sociaux, était exactement celui qu’elle avait en tête.