Enceinte sur le tapis rouge, cette actrice brille dans une robe émeraude

Léa Michel
@wunmimosaku/Instagram

Enceinte de son deuxième enfant, Wunmi Mosaku a illuminé le tapis rouge des Oscars 2026 dans une robe émeraude qui mettait en valeur à la fois son style et son ventre arrondi.

Une apparition remarquée aux Oscars

Nommée dans la catégorie meilleur second rôle pour son rôle dans « Sinners », l’actrice a foulé le tapis rouge dans une longue robe verte émeraude, entièrement parsemée de reflets scintillants. La coupe fluide et structurée accompagnait sa silhouette sans la dissimuler, affichant pleinement sa grossesse tout en restant très couture. Les commentaires ont salué une allure à la fois puissante, lumineuse et sereine, parfaitement en phase avec l’importance de la soirée.

Un fil conducteur : les couleurs bijoux

Tout au long de la saison des récompenses, Wunmi Mosaku aurait misé sur une palette de couleurs dites « bijoux » – jaunes profonds, verts intenses, teintes saturées – comme un fil rouge stylistique. Cette robe émeraude en est l’aboutissement le plus spectaculaire, idéale pour la cérémonie la plus attendue de l’année. Ce choix de couleur, riche et vibrant, souligne son teint et renforce l’impression d’assurance et de joie qui se dégage de ses apparitions publiques.

Quand grossesse rime avec puissance

Sur ce tapis rouge, Wunmi Mosaku ne s’est pas seulement présenté comme une actrice en lice pour un Oscar, mais comme une future mère qui revendique pleinement sa place au cœur d’Hollywood. Sa tenue, loin de chercher à camoufler sa grossesse, en fait un élément central de son image : une femme en pleine réussite professionnelle, qui avance sans choisir entre carrière et maternité.

En résumé, cette robe émeraude étincelante semblait presque prémonitoire, comme un clin d’œil à la possibilité de repartir avec la statuette de meilleur second rôle. Qu’elle gagne ou non, Wunmi Mosaku aura marqué l’édition 2026 par un look qui a conjugué élégance, maternité et confiance absolue sur le tapis rouge.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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