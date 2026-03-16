« On ne la reconnaît presque pas » : Emma Stone captive dans robe argentée

Léa Michel
@ninapark/Instagram

L’actrice et productrice américaine Emma Stone a captivé tous les regards sur le tapis rouge des Oscars 2026 dans une robe argentée Louis Vuitton qui a suscité une vague d’admiration chez les fans.

Une robe argentée minimaliste et dramatique

Nommée pour le meilleur rôle féminin dans « Bugonia », Emma Stone a opté pour du minimalisme avec une longue robe blanche argentée aux reflets subtils. La silhouette évoquait un chic à la Jane Austen grâce à ses manches courtes et évasées, revisitées avec un décolleté profond et un dos plongeant spectaculaire qui modernise l’ensemble. Cette création Louis Vuitton alliait pureté des lignes et audace des découpes, soulignant une élégance intemporelle portée dans un écrin scintillant.

Une métamorphose qui fait sensation

Sur les réseaux sociaux, les fans ne tarissent pas d’éloges : « On ne la reconnaît presque pas ! », « Métamorphosée », « visage illuminé » : ces commentaires soulignent un éclat particulier, comme si la robe argentée avait révélé une Emma Stone nouvelle, débordante de lumière et de confiance. Ce look épuré mettait en effet particuliérement en valeur ses traits et son sourire éclatant.

Cette robe argentée a ainsi marqué un tournant style pour Emma Stone, saluée par les fans pour sa « métamorphose éblouissante » et son visage qui a illuminé le tapis rouge. Une apparition qui restera gravée comme l’une des plus belles de la soirée Oscars 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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