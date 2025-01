En dentelle, cette mannequin épouse la robe transparente à la perfection

Hier soir, Cindy Kimberly a illuminé le tapis rouge de l’avant-première du film « Lake George » à New York avec une robe en dentelle transparente qui a fait sensation. La mannequin de 26 ans, suivie par des millions de fans sur les réseaux sociaux, a une nouvelle fois prouvé qu’elle maîtrise l’art de l’élégance audacieuse, en osant une pièce aérienne et sophistiquée signée Alberta Ferretti.

Un look couture qui fascine

Véritable apparition féérique, Cindy Kimberly a choisi une robe longue en voile noir agrémentée de broderies en dentelle florale, épousant sa silhouette avec une grâce envoûtante. Fluidité, transparence et détails travaillés, cette création délicate lui conférait une allure à la fois mystérieuse et envoûtante, sublimée par des bijoux étincelants signés Pasquale Bruni.

En légende de sa publication Instagram, la jeune femme a partagé son enchantement pour ce look d’exception : « Hier soir à New York pour la première de Lake George 🌙 🗽 Grazie @albertaferretti pour la plus belle robe & 🥀 @pasqualebruni, je me suis sentie comme une princesse ⭐️. »

Une présence captivante sur le tapis rouge

Accompagnée d’une mise en beauté sophistiquée, Cindy Kimberly a opté pour un maquillage élégant aux lèvres foncées, accentuant son regard perçant. Côté coiffure, ses cheveux relevés en chignon coiffé-décoiffé apportaient une touche romantique et bohème, contrastant avec la modernité de sa tenue.

Cette apparition remarquée confirme que la tendance des robes transparentes continue de s’imposer en 2025, adoptée par de nombreuses célébrités sur les tapis rouges. À mi-chemin entre l’audace et l’élégance, ce look prouve que la transparence peut être sublimée avec finesse et raffinement.

Cindy Kimberly, une icône mode en devenir

Révélée sur les réseaux sociaux, Cindy Kimberly s’est imposée comme un véritable phénomène fashion, enchaînant les collaborations avec des maisons prestigieuses. Toujours à la pointe des tendances, elle n’hésite pas à expérimenter des silhouettes pointues et glamour, imposant son style unique et affirmé à chaque apparition publique.

Avec cette robe de rêve signée Alberta Ferretti, elle nous prouve une fois de plus que la mode est un terrain d’expression où la créativité et la confiance en soi font toute la différence. Une prestance magnétique, qui ne cesse de séduire et d’inspirer.