Qui est Jessie Buckley, l’actrice irlandaise qui vient de marquer les Oscars 2026 ?

L’actrice irlandaise Jessie Buckley s’est imposée comme l’un des grands noms de la cérémonie des Oscars 2026. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans « Hamnet », devenant la première Irlandaise à décrocher ce prix dans cette catégorie. Encore peu connue du grand public il y a quelques années, l’actrice a progressivement construit une carrière remarquée entre cinéma indépendant, séries télévisées et théâtre.

Une actrice révélée par la scène et la télévision

Jessie Buckley est née en décembre 1989 à Killarney, dans le comté de Kerry en Irlande. Actrice, mais aussi chanteuse, elle s’est fait connaître très jeune après sa participation à l’émission de talents britannique « I’d Do Anything » en 2008, où elle termine finaliste. Après cette première exposition médiatique, elle se forme à la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) à Londres, l’une des écoles d’art dramatique les plus prestigieuses du Royaume-Uni.

Sa carrière se construit ensuite progressivement à la télévision. Elle apparaît notamment dans la série historique « War & Peace » (2016), puis dans la série « Taboo » (2017). Elle gagne ensuite en visibilité internationale grâce à des projets marquants comme la mini-série « Chernobyl » (2019) ou la série « Fargo ». Parallèlement, elle développe une carrière au théâtre et remporte notamment un Laurence Olivier Award pour son interprétation de Sally Bowles dans la comédie musicale « Cabaret ».

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Des rôles marquants au cinéma

Au cinéma, Jessie Buckley se fait remarquer dès 2017 avec le film indépendant « Beast », qui marque ses débuts dans un rôle principal. Elle gagne ensuite une reconnaissance plus large grâce au film musical « Wild Rose » (2018), dans lequel elle incarne une chanteuse de country écossaise rêvant de succès. Cette performance lui vaut une nomination aux BAFTA dans la catégorie meilleure actrice. En 2021, son rôle dans « The Lost Daughter » lui permet d’obtenir une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, confirmant sa place parmi les comédiennes les plus prometteuses de sa génération.

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Un rôle décisif dans « Hamnet »

La consécration arrive en 2026 avec le film « Hamnet », réalisé par Chloé Zhao et adapté du roman de Maggie O’Farrell. Dans ce drame historique, Jessie Buckley incarne Agnes Shakespeare, l’épouse du dramaturge William Shakespeare. Le film explore le deuil du couple après la mort de leur fils Hamnet, un événement qui aurait inspiré la création de la tragédie Hamlet.

La performance de Jessie Buckley, saluée pour son intensité émotionnelle, lui vaut de nombreuses récompenses durant la saison des prix, notamment aux Golden Globes, aux BAFTA et aux Critics’ Choice Awards, avant son triomphe aux Oscars. Lors de la cérémonie des Oscars 2026 à Los Angeles, elle remporte finalement l’Oscar de la meilleure actrice, entrant dans l’histoire comme la première Irlandaise à obtenir cette distinction dans cette catégorie.

Une carrière en pleine ascension

Jessie Buckley s’impose aujourd’hui comme l’une des actrices les plus respectées du cinéma international. Son parcours, marqué par des choix de rôles variés entre cinéma d’auteur, télévision et théâtre, témoigne d’une carrière construite avec exigence. Après le succès de « Hamnet », elle devrait continuer à enchaîner les projets majeurs au cinéma, confirmant son statut d’actrice incontournable de sa génération.

Avec cet Oscar, Jessie Buckley franchit ainsi un cap décisif dans une carrière déjà saluée par la critique. En l’espace de quelques années, l’actrice irlandaise a su s’imposer grâce à des performances intenses et à des choix artistiques. Son triomphe pour « Hamnet » marque non seulement une consécration personnelle, mais aussi la reconnaissance d’un talent qui n’a cessé de se confirmer au fil de ses projets.