« Office siren » : le pari mode de la chanteuse Dua Lipa intrigue autant qu’il séduit

Fabienne Ba.
@dualipa / Instagram

Entre deux escapades, l’auteure-compositrice-interprète britannique Dua Lipa sait toujours mettre son style en lumière. Récemment à Varsovie, elle a joué la carte « office siren » avec un blazer en soie rose Gucci porté sur une bralette noire.

Le look « office siren » version Dua Lipa

Partagé sur son compte Instagram, le carrousel de photos montre Dua Lipa dans un blazer Gucci rose pâle à revers pointus et finition brillante, boutonné à hauteur du ventre, laissant apparaître une bralette noire en dessous. La tenue était complétée par un pantalon taille haute noir, plusieurs bagues dorées dont une en forme de serpent et sa bague de fiançailles, ainsi qu’un sac à épaule souple en cuir noir. Une façon de détourner le vestiaire professionnel.

 

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Varsovie, étape d’une longue saison de voyages

Ce séjour polonais s’inscrit dans ce qui ressemble à une véritable « ère du voyage » pour Dua Lipa. Quelques semaines plus tôt, elle était en safari en Afrique du Sud, dans les parcs de Kruger et Sabi Sands. En avril, elle a également été aperçue à Palerme, en Sicile, où elle préparerait, selon Condé Nast Traveler, son mariage avec son fiancé Callum Turner à la Villa Igiea, un hôtel Rocco Forte. Les fiançailles avaient été confirmées en juin 2025.

Avec ce look « office siren » savamment maîtrisé, Dua Lipa confirme ainsi une fois de plus son talent pour transformer chaque apparition en moment mode commenté. Elle impose un style narratif où chaque tenue raconte une nouvelle étape de son époque actuelle. Une chose est sûre : où qu’elle pose ses valises, tous les regards restent braqués sur elle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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