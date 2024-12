Qui est Leni Klum ? L’héritière de la beauté éclatante d’Heidi Klum

Leni Klum, née Leni Olumi Samuel le 4 mai 2004 à New York, est une mannequin germano-américaine qui s’est rapidement imposée comme une figure prometteuse dans le monde de la mode. Héritière de la célèbre mannequin Heidi Klum, Leni continue de perpétuer l’élégance et le charme qui caractérisent sa mère tout en forgeant sa propre identité dans l’industrie.

Origines et famille

Leni est la fille de l’homme d’affaires italien Flavio Briatore et de la mannequin germano-américaine Heidi Klum. Contrairement à certaines rumeurs, notamment celle affirmant que son nom serait Helene Boshoven Samuel, Leni et Heidi Klum ont clarifié dans une interview donnée en novembre 2020 que cette information est incorrecte.

Adoptée dès son plus jeune âge par le chanteur anglais Seal, Leni a pris son patronyme familial. Elle est également la belle-fille du musicien allemand Tom Kaulitz. Leni a trois demi-frères : Henry Günther Ademola Dashtu Samuel né en 2004, Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel né en 2005, et Falco Nathan Briatore né en 2010, ainsi qu’une demi-sœur, Lou Sulola Samuel née en 2009.

Héritage familial

Leni Klum est la petite-fille de Günther Klum, cadre dirigeant allemand travaillant dans une entreprise de cosmétique, et de la coiffeuse allemande Erna Klum. Cet héritage familial riche en beauté et en style a sans aucun doute influencé la carrière de Leni dans le mannequinat.

Débuts dans le mannequinat

À l’âge de 16 ans, Leni fait ses premiers pas dans le mannequinat en apparaissant dans le prestigieux magazine allemand Vogue Germany aux côtés de sa mère, photographiée par le célèbre photographe de mode australien Chris Colls. Cette apparition marque le début d’une carrière prometteuse dans l’industrie de la mode.

Premières réalisations

Peu de temps après ses débuts, Leni reçoit son premier article dédié sur le site web international de Vogue. Le même mois, elle décroche la couverture d’Hunger Magazine, photographiée par John Rankin Waddell. Ces premières réussites témoignent de son potentiel et de son attrait dans le milieu du mannequinat.

Ascension professionnelle

Le 18 janvier 2021, Leni fait sa première apparition en tant que mannequin professionnel sur le podium de la Fashion Week numérique de Berlin. Sa présence sur la scène internationale s’amplifie lorsqu’elle fait la une de plusieurs quotidiens tels que USA Today, Corriere della Sera, Daily Mirror, Closer, et Women’s Wear Daily. Elle réalise également sa première couverture en solo pour la version allemande du magazine féminin Glamour.

Télévision et diversification

En parallèle de sa carrière de mannequin, Leni fait ses premiers pas à la télévision en participant à l’émission de mode Germany’s Next Topmodel sur la chaîne allemande ProSieben. Cette diversification renforce sa notoriété et lui permet de se rapprocher d’un public plus large.

Compétences et polyglottisme

Leni Klum se distingue non seulement par sa beauté et son talent de mannequin, mais aussi par ses compétences linguistiques. Elle parle couramment l’anglais, l’allemand et la langue des signes américaine, ce qui lui ouvre des opportunités variées tant dans le domaine de la mode que dans d’autres secteurs.

Collaboration et influence

Depuis plusieurs mois, Leni Klum et sa mère Heidi Klum sont les égéries de la marque italienne Intimissimi, réputée pour ses collections de sous-vêtements raffinés. Cette collaboration souligne leur complicité et leur élégance naturelle, offrant des pièces à la fois confortables et stylées. Les tenues partagées par Leni lors de ses apparitions publiques témoignent de cette alliance, alliant sophistication et simplicité.

Leni Klum incarne la nouvelle génération de mannequins alliant grâce, intelligence et modernité. Héritière de l’élégance d’Heidi Klum, elle forge sa propre voie dans l’industrie de la mode avec détermination et créativité. Son parcours inspirant, enrichi par un héritage familial prestigieux et des talents multiples, promet de faire de Leni une icône incontournable dans les années à venir.