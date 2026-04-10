« On ne la reconnaît plus » : l’apparence de cette actrice de la série « Euphoria » fait réagir

L’actrice et mannequin américaine Alexa Demie, connue pour son rôle de Maddy Perez dans la série « Euphoria », a suscité de nombreuses réactions lors de l’avant-première de la saison 3 organisée au TCL Chinese Theatre à Los Angeles. Présente aux côtés du casting de la série à succès HBO, elle s’est démarquée avec une mise en beauté très différente de son style habituel.

Un maquillage minimaliste inspiré des années 1990

Habituée à un maquillage intense, notamment son iconique eyeliner graphique, Alexa Demie a choisi cette fois une esthétique beaucoup plus « naturelle ». Ce changement a rapidement attiré l’attention des fans sur les réseaux sociaux, certains affirmant ne pas reconnaître immédiatement l’actrice.

Pour cet événement, Alexa Demie a opté pour un look dit « no makeup-makeup », une tendance qui consiste à créer un effet maquillage très discret tout en sublimant les traits du visage. Son maquillage évoquait le minimalisme des années 1990, avec des nuances pierre appliquées sur les paupières et dans le creux de l’œil. Les cils étaient simplement recourbés, sans eyeliner, contrastant fortement avec ses apparitions précédentes où le regard était souvent accentué par des lignes graphiques marquées. Le teint, lui, présentait un contouring froid subtil accompagné d’un blush léger. Les lèvres affichaient un rose légèrement surligné, offrant une interprétation contemporaine des codes beauté nineties.

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Des réactions partagées sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont exprimé leur surprise face à ce changement de style. Certains commentaires évoquent « une transformation notable », avec des remarques telles que « elle a vieilli d’un coup » ou encore « on ne la reconnaît plus ». D’autres utilisateurs ont toutefois pris la défense de l’actrice Alexa Demie, rappelant que l’évolution physique est naturelle avec le temps. Parmi les messages de soutien, on peut lire : « c’est normal, elle a 35 ans, on change tous avec l’âge » ou encore « elle est toujours magnifique ».

Il est important de rappeler que le corps des femmes – comme celui de toute personne – n’est pas un objet que l’on commente librement : chacun fait ce qu’il veut de son corps, de son visage, avec ses vêtements ou son maquillage. Et oui, tout le monde change en prenant de l’âge, c’est naturel – inutile d’en faire tout un sujet ou de critiquer.

what did they do to her 😭😭 pic.twitter.com/ihLjB7hedG — aimy🍓🫧 (@thvsarts) April 8, 2026

Avec ce maquillage « naturel » inspiré des années 1990, Alexa Demie démontre ainsi sa volonté d’explorer de nouveaux codes esthétiques. Une démarche qui reflète aussi une liberté artistique et personnelle, loin des attentes figées, et qui rappelle que le style – comme l’apparence – évolue au fil du temps, au gré des envies et des influences.