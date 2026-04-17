« On adore le naturel » : Lizzo relance une tenue de plage vintage

La chanteuse américaine Lizzo fait parler d’elle sur Instagram avec une mise en scène estivale où elle affiche son corps avec fierté et un style de plage qui oscille entre luxe et nostalgie. Vêtue d’un modèle deux pièces Gucci au monogramme, elle célèbre le corps « au naturel », en envoyant un message clair à ses abonnés : l’été 2026 sera une saison sans filtre, ni complexe.

Un look de vacances, signature Gucci

Lizzo pose dans un deux‑pièces Gucci aux motifs GG, une pièce de plage qui s’inscrit dans l’esprit des collections Lido de la maison, inspirées des clubs de plage italiens des années 60–70. Le tissu, extensible et structurant, souligne les formes tout en gardant une ligne élégante, fidèle à l’esprit rétro chic que la marque cultive dans ses modèles de plage.

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« Vous allez tous exhiber votre ventre tout l’été »

Dans la légende de sa publication, Lizzo écrit : « Y’all gettin the whole stomach out all summer » (Vous allez tous exhiber votre ventre tout l’été), une phrase qui devient immédiatement un slogan de l’été, fièrement body positive. En quelques mots, elle revendique son ventre, ses formes et son confort dans ce type de tenue, sans honte, ni retouche, ce qui résonne fort auprès de ses fans habitués à son message de libération corporelle.

Avec ce cliché, la chanteuse américaine Lizzo participe ainsi à une tendance plus large : les corps sans retouche occupent de plus en plus de place dans les récits de plage, là où l’on misait autrefois sur le « lissage graphique ». En associant une maison de luxe comme Gucci à un message body positive, elle crée un pont entre mode et estime de soi, et donne une image de l’été où tous les corps peuvent se dévoiler sous le soleil.