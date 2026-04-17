L’actrice Anne Hathaway fait sensation à New York dans une robe « audacieuse »

Anne Hathaway a fait un retour remarqué au cœur de la Fashion Week de New York, où elle s’est imposée autant comme actrice que comme icône de style. Lors d’un grand événement, l’héroïne du film « Le diable s’habille en Prada » est apparue dans une robe noire sophistiquée, combinant une coupe près du corps, un dos nu et des finitions en dentelle. L’ensemble a été sublimé par un long boa en plumes et une allure résolument dramatique.

Une silhouette de haute couture sur le front row

La robe, signée Ralph Lauren, s’est inscrite dans la collection automne-hiver de la maison, avec une coupe cintrée, un col haut fermé et une longue jupe à la chute fluide, marquée par une dentelle noire structurée. Le tissu, riche et légèrement transparent, a laissé deviner le noir dessous, ce qui a renforcé l’effet de sensualité, transformant la tenue d’Anne Hathaway en une vraie création de scène de mode.

Un jeu de superpositions très travaillé

Anne Hathaway a ajouté à cette pièce forte un long boa de plumes, posé sur les épaules, qui a rappelé l’élégance théâtrale des années de haute couture hollywoodienne. Le tout a été complété par des lunettes de soleil oversize, des bottes noires et une coiffure très lisse, ce qui a créé un contraste net entre le mouvement des plumes, la rigidité de la silhouette et la sobriété minimaliste du visage.

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Une image de diva modernisée

Avec cette apparition, l’actrice américaine Anne Hathaway a joué la carte de la « diva », tout en gardant une ligne très contemporaine. Le choix de Ralph Lauren, maison profondément américaine, a renvoyé aussi à son rôle d’icône de mode, entre Andy Sachs d’antan et femme de pouvoir très maîtresse de son esthétique.

Les images de cette soirée, largement diffusées dans la presse people et spécialisée, ont ainsi montré une Anne Hathaway entourée de flashs, scrutée de tous côtés, ce qui a renforcé l’idée que sa manière de se vêtir est désormais devenue un événement en soi. Avec cette robe, elle a prouvé une fois de plus que la mode, pour elle, n’est pas qu’un accessoire « de promotion », mais un véritable langage, précis et affirmé, qui s’exprime aussi bien sur un tapis rouge que dans la rue new-yorkaise.