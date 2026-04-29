La pop star Zara Larsson adopte le micro-short et fait sensation

Ce printemps 2026, l’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson a fait du micro-short sa pièce signature. Elle enchaîne les looks entre sa tournée mondiale, ses campagnes mode et ses escapades entre amies – et Internet ne parle que de ça.

« Girls Trip Week » : les photos qui enflamment les réseaux

Pour sa « Girls Trip Week », Zara Larsson a partagé une série de photos mêlant esthétique Y2K et streetwear contemporain. Le look le plus commenté : un short en denim foncé à bordure en dentelle noire, associé à un top bleu ciel à motifs floraux et breloques en cristal.

Dans un second look de la même série, Zara Larsson a construit sa tenue autour d’un micro-short porté bas sur les hanches, presque effacé par une ceinture néon ornée de cristaux qui captait toute la lumière. Un top irisé à reflets pastels et des gants épais sans doigts complétaient l’ensemble. Le résultat : un look Y2K maximalist, entre nostalgie des années 2000 et modernité décomplexée.

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Le New York Times et les archives Miu Miu

La tendance micro-short ne se limite pas aux vacances de Zara Larsson. Pour sa couverture du New York Times fin avril 2026, elle est apparue dans une veste ouverte d’archives Dsquared2 printemps-été 2005 associée à une micro-jupe d’archives Miu Miu du début des années 2000, en orange vif à bords froncés, portée avec des collants turquoise. Une leçon de mélange des époques.

Cosmopolitan et la campagne Desigual

Ce n’est pas la première fois en 2026 que Zara Larsson mise sur les pièces courtes. Pour la couverture du Cosmopolitan Pays-Bas, elle portait un top lacé noir associé à un micro-short rose pâle et des bottines argentées imposantes à l’esthétique quasi science-fiction. Quelques jours plus tôt, pour une campagne Desigual, elle arborait un micro-short en denim à bords effilochés avec un motif éclaboussures de peinture violet, turquoise et rose, agrémenté de barrettes en forme d’étoile de mer dorées dans les cheveux.

Une it-girl en pleine ascension

En parallèle de ses looks, Zara Larsson a annoncé la sortie de « Midnight Sun : Girls Trip », un album de remixes de son cinquième disque « Midnight Sun », avec un casting de collaboratrices triées sur le volet. Entre sa tournée mondiale, ses couvertures de magazines et ses campagnes pour Desigual, la pop star suédoise s’impose en 2026 comme l’une des figures les plus cohérentes et les plus visibles de la scène pop internationale.

En résumé, en l’associant aux archives des maisons les plus pointues comme à des looks de plage spontanés, Zara Larsson prouve que le micro-short peut être aussi bien un choix de mode qu’une signature personnelle.