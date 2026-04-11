À 42 ans, Olivia Wilde adopte une silhouette minimaliste sur le tapis rouge

Julia P.
@oliviawilde / Instagram

L’actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américano-irlandaise Olivia Wilde a fait une apparition remarquée lors des Fashion Trust U.S. Awards 2026. L’événement, qui met en lumière des créateurs émergents à travers des aides financières et un accompagnement professionnel, a réuni de nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la mode.

Une silhouette remarquée lors des Fashion Trust U.S. Awards

Pour l’occasion, Olivia Wilde a opté pour une tenue minimaliste, composée d’un bandeau blanc à fines bretelles associé à une longue jupe noire. Ce contraste de couleurs intemporel donnait une silhouette élégante et moderne, fidèle aux tendances actuelles qui privilégient les lignes épurées et les associations sobres. Le haut, court et structuré, mettait en valeur la silhouette d’Olivia Wilde tout en conservant une allure raffinée. La jupe noire, longue et fluide, apportait une dimension sophistiquée à l’ensemble.

Olivia Wilde a complété son look avec une étole noire et des chaussures assorties, renforçant l’équilibre visuel de la tenue. Ce type de combinaison, basé sur des pièces essentielles et des coupes nettes, illustre l’intérêt croissant pour une mode minimaliste qui mise sur la qualité des lignes plutôt que sur l’accumulation de détails.

Un maquillage discret pour une élégance naturelle

Côté beauté, Olivia Wilde a choisi un maquillage minimaliste, en accord avec l’esprit de sa tenue. La coiffure, portée lâche, accompagnait cette esthétique épurée. Les cheveux encadraient son visage avec simplicité, renforçant l’impression d’un look maîtrisé et équilibré. Les accessoires étaient discrets, avec notamment un collier ras-du-cou qui apportait une touche contemporaine sans détourner l’attention de la silhouette globale d’Olivia Wilde.

Une esthétique sobre qui s’inscrit dans les tendances actuelles

Le choix d’une silhouette minimaliste s’inscrit dans une tendance durable observée sur de nombreux tapis rouges ces dernières saisons. Les coupes simples, les palettes de couleurs réduites et les matières élégantes permettent de créer des looks à la fois modernes et intemporels.

En optant pour une tenue composée de pièces essentielles et d’un maquillage discret, Olivia Wilde propose ainsi une interprétation raffinée d’un style minimaliste. Cette approche continue de séduire par sa capacité à traverser les tendances tout en conservant une élégance naturelle.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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