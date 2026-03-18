Sur la plage, cette ancienne athlète adopte un look « Baywatch » pour le reboot de la série

Sur la plage, l’ancienne gymnaste artistique américaine Livvy Dunne tease le reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu » avec un look inspiré de la série, posant en tenue rouge et blanc tout sourire.

Premier aperçu du reboot « Baywatch »

Le 16 mars 2026, Livvy Dunne, ex-gymnaste de LSU et influenceuse, a partagé sur Instagram le premier visuel de sa participation au reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu ». Allongée sur le sable, elle tient le script du tournage, vêtue d’un bas rouge et d’un débardeur blanc, un grand sourire aux lèvres. La légende « Je ne suis pas maître-nageur, mais je le joue à la télé » confirme son rôle de Grace, une jeune recrue enthousiaste décrite par Deadline.

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Un casting jeune et étoffé

Livvy Dunne rejoint :

l’acteur canadien Stephen Amell (Hobie Buchannon)

la mannequin américaine Brook Nader

l’acteur américain Noah Beck,

l’actrice, mannequin et productrice canadienne Shay Mitchell

l’actrice, mannequin et chanteuse américaine Jessica Belkin

l’actrice américaine Hassie Harrison

l’acteur américain Thaddeus LaGrone

David Chokachi reprend, lui, Cody Madison du show original (1989-1999). Le reboot, prévu sur Fox en 2026-2027, promet « sauvetages adrenalinés, relations compliquées et héroïsme balnéaire » avec une nouvelle génération.

Un clin d’œil à l’héritage « Baywatch : Alerte à Malibu »

La série originale avec l’acteur et chanteur américain David Hasselhoff et l’actrice et mannequin canado-américaine Pamela Anderson reste culte. Si aucune info sur des caméos n’est confirmée, Livvy Dunne incarne parfaitement l’énergie « juvénile » promise par ce revival qui modernise la formule tout en respectant l’ADN plage et action.

En résumé, Livvy Dunne lance le reboot « Baywatch » avec assurance, transformant son passé de gymnaste en tremplin hollywoodien. Une nouvelle page qui s’écrit déjà sous le soleil californien.