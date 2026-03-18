Sur la plage, cette ancienne athlète adopte un look « Baywatch » pour le reboot de la série

Sur la plage, l’ancienne gymnaste artistique américaine Livvy Dunne tease le reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu » avec un look inspiré de la série, posant en tenue rouge et blanc tout sourire.
Premier aperçu du reboot « Baywatch »
Le 16 mars 2026, Livvy Dunne, ex-gymnaste de LSU et influenceuse, a partagé sur Instagram le premier visuel de sa participation au reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu ». Allongée sur le sable, elle tient le script du tournage, vêtue d’un bas rouge et d’un débardeur blanc, un grand sourire aux lèvres. La légende « Je ne suis pas maître-nageur, mais je le joue à la télé » confirme son rôle de Grace, une jeune recrue enthousiaste décrite par Deadline.
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Un casting jeune et étoffé
Livvy Dunne rejoint :
- l’acteur canadien Stephen Amell (Hobie Buchannon)
- la mannequin américaine Brook Nader
- l’acteur américain Noah Beck,
- l’actrice, mannequin et productrice canadienne Shay Mitchell
- l’actrice, mannequin et chanteuse américaine Jessica Belkin
- l’actrice américaine Hassie Harrison
- l’acteur américain Thaddeus LaGrone
David Chokachi reprend, lui, Cody Madison du show original (1989-1999). Le reboot, prévu sur Fox en 2026-2027, promet « sauvetages adrenalinés, relations compliquées et héroïsme balnéaire » avec une nouvelle génération.
Un clin d’œil à l’héritage « Baywatch : Alerte à Malibu »
La série originale avec l’acteur et chanteur américain David Hasselhoff et l’actrice et mannequin canado-américaine Pamela Anderson reste culte. Si aucune info sur des caméos n’est confirmée, Livvy Dunne incarne parfaitement l’énergie « juvénile » promise par ce revival qui modernise la formule tout en respectant l’ADN plage et action.
En résumé, Livvy Dunne lance le reboot « Baywatch » avec assurance, transformant son passé de gymnaste en tremplin hollywoodien. Une nouvelle page qui s’écrit déjà sous le soleil californien.