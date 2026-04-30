« Trop, c’est trop » : la rappeuse Ice Spice ose un look qui affole la toile

Fabienne Ba.
@icespice / Instagram

La rappeuse américaine Ice Spice a célébré son anniversaire à sa manière : une tenue de soirée affirmée et des milliers de réactions en seulement quelques heures. Fidèle à son image et à son sens du style, elle a une nouvelle fois attiré l’attention sur les réseaux sociaux, où ses choix vestimentaires et sa mise en scène ont largement été commentés par ses fans et les médias.

« Im the birthday cake » : une légende qui plante le décor

La rappeuse Ice Spice a publié sur Instagram un carrousel de photos légendé simplement « im the birthday cake » (je suis le gâteau d’anniversaire) – une référence à son propre anniversaire, mais surtout une façon d’annoncer la couleur du look. Des photos prises dans une ambiance club feutrée, lumières tamisées, entourée d’amis, avec une énergie de fête du premier au dernier cliché.

Un look champagne et rose poudré ultra-court

Pour l’occasion, Ice Spice portait un top ajusté couleur champagne doré, associé à un micro-short rose poudré pastel et des talons en or. Ses longs cheveux roux bouclés tombaient en vagues jusqu’à l’ourlet du short et un maquillage rosé complétait un look entièrement pensé dans les tons doux et dorés.

 

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Une esthétique de soirée qui fait débat

La publication a rapidement généré une vague de réactions. « She’s perfect », « Ice so pretty » – les fans ont répondu avec enthousiasme. Son look a toutefois suscité des commentaires plus partagés, certains jugeant l’ensemble « trop court », « trop exposé ». Rappelons que la manière dont une femme choisit de s’habiller lui appartient pleinement : qu’une tenue soit jugée courte ou non relève d’opinions personnelles, et ne devrait pas faire l’objet de débats sur le corps ou l’apparence des femmes, qu’elles soient célèbres ou non.

Un micro-short, des talons dorés et une légende bien choisie – Ice Spice n’a ainsi pas besoin d’un tapis rouge pour créer l’événement. À chaque publication, elle rappelle que son image est aussi travaillée que sa musique.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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