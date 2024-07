Ces athlètes en compétition pour les JO bousculent les standards de beauté et ça fait du bien !

Les Jeux Olympiques sont l’événement sportif par excellence, où se mêlent performances spectaculaires et moments de gloire. Mais au-delà des podiums et des records, il se passe quelque chose de tout aussi fascinant et inspirant : un bouleversement des standards de beauté. En 2024, les athlètes ne se contentent pas de repousser les limites physiques ; iels redéfinissent également les critères esthétiques auxquels nous étions habitué.e.s. Accrochez-vous, car ce tourbillon de fraîcheur et d’authenticité est un véritable vent de renouveau !

L’évolution des standards de beauté

Depuis des décennies, le monde du sport et de la mode semblent marcher main dans la main, avec une image très particulière de ce que signifie être « beau » ou « en forme ». Les athlètes étaient souvent décrit.e.s comme des figures sculptées dans le marbre, avec des corps parfaitement proportionnés et des traits d’une beauté souvent standardisée. Mais les temps changent ! Et les Jeux olympiques de Paris 2024 nous montrent que la beauté ne se mesure pas en centimètres ou en kilos, mais en passion, en force intérieure et en persévérance.

Prenons l’exemple de Pauline Déroulède. La joueuse de tennis handisport française, amputée d’une de ses jambes après avoir été fauchée par un automobiliste, incarne une « beauté nouvelle ». Son parcours est une preuve éclatante que la beauté ne se limite pas à l’apparence physique mais englobe également la résilience, la force intérieure et la capacité à surmonter les obstacles. En repoussant les limites de ce que la société considère comme beau, Pauline et d’autres athlètes paralympiques nous invitent à revoir nos perceptions et à célébrer la diversité sous toutes ses formes. Leur présence sur la scène internationale des JO nous rappelle que chaque corps, avec ses particularités et ses histoires uniques, peut être porteur d’une beauté authentique et inspirante. C’est une révolution tranquille mais puissante qui ouvre la voie à une appréciation plus inclusive et enrichissante de l’humanité.

De l’autre côté du globe, l’haltérophile britannique Emily Campbell fait sensation avec son corps plus size. Ses performances sur le tapis sont époustouflantes. Mais ce qui frappe vraiment, c’est la manière dont elle célèbre son apparence avec fierté. Emily Campbell, tout comme la judokate française Romane Dicko, rappelle au monde que le sport est une célébration de l’individualité, pas un modèle uniformisé de perfection des corps. La présence des ces athlètes et leurs succès aux JO encouragent une redéfinition des normes corporelles, mettant en avant la diversité et l’acceptation de soi. Chaque performance, chaque victoire est un pas de plus vers un monde où toutes les morphologies sont valorisées et où l’estime de soi n’est plus dictée par des standards inatteignables.

Diversité et beauté : la magie de l’inclusion

Ce qui est encore plus rafraîchissant, c’est la diversité croissante des athlètes qui représentent leurs pays sur la scène olympique. Les JO de 2024 sont le théâtre d’une incroyable gamme de physiques, de tailles et de morphologies.

L’inclusion ne se limite pas à la taille ou à la forme du corps, mais aussi à la couleur de la peau et à l’identité de genre. La nageuse canadienne Lia Thomas, une femme transgenre, est un exemple magnifique de cette évolution. Même si elle ne peut pas participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, précisons tout de même qu’en en mars 2022 elle a été la première nageuse transgenre à remporter un titre universitaire aux États-Unis. Elle brille non seulement dans l’eau mais aussi en dehors, en devenant une icône pour les personnes qui cherchent à voir leurs propres histoires reflétées sur la scène mondiale.

Une prise de conscience globale

Ce changement dans les standards de beauté ne se limite pas aux athlètes elleux-mêmes. Il a un impact profond sur les spectateur.rice.s et les médias. La manière dont nous percevons la beauté évolue, et les Jeux Olympiques jouent un rôle crucial dans cette transformation. Les jeunes regardent ces athlètes et voient des modèles qui ne correspondent pas nécessairement aux normes traditionnelles. Iels voient des individu.e.s qui s’acceptent et s’aiment pour ce qu’iels sont. Cela inspire un changement positif dans la manière dont nous nous percevons nous-mêmes et les autres.

Les médias sociaux, souvent critiqués pour leur rôle dans la propagation de standards de beauté irréalistes, sont aussi un terrain fertile pour ces nouvelles représentations. Les athlètes utilisent leurs plateformes pour partager leurs histoires, célébrer leur diversité et interagir avec leurs fans. Des hashtags comme #BodyPositiveAthletes et #UnconventionalBeauty deviennent viraux. Cela montre qu’il y a une véritable demande pour des représentations plus diverses et inclusives.

Athlètes de haut niveau : sortir de l’injonction à être

Il est clair que nous assistons à une révolution des standards de beauté dans le sport. Et cette évolution est loin d’être terminée ! Nous pouvons espérer que cette tendance se poursuivra, avec une plus grande acceptation des divers types de corps et des histoires personnelles qui les accompagnent. Les athlètes d’aujourd’hui ouvrent la voie pour une nouvelle génération qui comprendra que le véritable succès réside dans l’authenticité et la passion, plutôt que dans le respect des idéaux esthétiques conventionnels.

L’impact des Jeux Olympiques va bien au-delà des performances sportives. Ils nous rappellent que la beauté est un concept fluide, diversifié et profondément personnel. En célébrant ces athlètes qui bousculent les normes, nous célébrons une vision du monde plus riche et plus inclusive. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les Jeux Olympiques, souvenez-vous que derrière chaque médaille et chaque record se cache une histoire de courage et de beauté qui ne peut être capturée par des standards préconçus.

Les JO de 2024 sont plus qu’une simple compétition sportive. En bousculant les standards de beauté, ces athlètes nous montrent que la véritable beauté réside dans la diversité, la force intérieure et l’acceptation de soi. Alors, faisons un pas de plus vers l’acceptation totale et célébrons ces moments où le sport et la beauté se rencontrent pour nous offrir une vision plus riche de ce que signifie être beau/belle !