Elle montre comment son corps peut être différent selon les vêtements qu’elle porte !

Holly Ramejkis, connue sous le nom de @thebodypositivemum sur Instagram, révolutionne la façon dont nous percevons notre corps. Cette créatrice de contenus britannique, suivie par des milliers de personnes, utilise sa plateforme pour transmettre un message puissant : ce n’est pas votre corps qui doit changer, mais la manière dont vous vous habillez qui peut transformer la façon dont vous vous percevez. À travers ses publications sincères et pleines de bienveillance, Holly montre comment une simple différence de coupe, de tissu ou d’angle de vue peut complètement changer l’apparence d’un corps.

L’impact des vêtements sur l’apparence du corps

Qui n’a jamais eu l’impression que son corps changeait radicalement d’un jour à l’autre, sans raison apparente ? Holly Ramejkis l’explique parfaitement : ce n’est pas votre corps qui change, ce sont vos vêtements qui modifient la façon dont vous le voyez. Dans ses vidéos et ses photos publiées sur Instagram, elle compare différentes tenues pour montrer à quel point le choix des vêtements peut jouer sur la perception corporelle.

Un pantalon taille haute ? Il redessine la silhouette en soulignant la taille et en créant une allure élancée. Un haut ample ? Il dissimule plutôt le corps et apporte une sensation de confort. Une robe moulante en tissu stretch ? Elle met en valeur les courbes. Holly démontre ainsi que le corps n’a pas à être « parfait » pour être beau, il suffit de trouver les vêtements dans lesquels on se sent bien.

Son message est clair : il ne s’agit pas de camoufler son corps, mais de le sublimer selon ses envies. Si un vêtement ne vous met pas en valeur, le problème ne vient pas de votre corps, mais de la coupe du vêtement. Cette perspective libératrice permet à ses abonnées de se détacher des diktats de la mode et de privilégier le confort et la confiance en soi.

La réalité derrière les poses et les angles

Au-delà des vêtements, Holly s’attaque également à une autre illusion omniprésente : celle des poses et des angles de vue sur les réseaux sociaux. Dans une série de publications particulièrement révélatrices, elle partage souvent deux photos prises à quelques secondes d’intervalle : dans l’une, elle adopte une pose dite flatteuse avec un bon éclairage et un angle avantageux ; dans l’autre, elle se tient de manière plus naturelle, sans chercher à lisser ou à masquer quoi que ce soit.

Le résultat est bluffant. On croirait voir deux corps différents ! Pourtant, Holly rappelle que le corps reste le même, ce sont simplement les astuces visuelles qui créent cette illusion. Cette démarche permet de déconstruire les standards irréalistes véhiculés par les réseaux sociaux. Les silhouettes « parfaites » et les peaux « lisses » en ligne sont souvent le résultat de filtres, d’angles de vue stratégiques et de poses étudiées. En montrant ces contrastes, Holly permet à chaque personne de prendre du recul face aux pressions sociales.

Encourager l’acceptation de soi

Le véritable message de Holly Ramejkis va au-delà de la mode : il s’agit de réapprendre à aimer son corps, tel qu’il est. En montrant comment les vêtements et les poses influencent notre apparence, elle aide ses followers à se détacher de la critique intérieure et du regard des autres. Son approche est simple mais puissante : plutôt que de se focaliser sur ce que l’on aimerait changer dans son corps, pourquoi ne pas simplement adapter les vêtements à son corps ? Ce n’est pas vous qui devez vous transformer pour rentrer dans une robe ou un jean, ce sont les vêtements qui doivent s’adapter à vous.

Holly rappelle également que le corps change avec le temps, avec les cycles hormonaux, avec les expériences de vie. Ces changements sont naturels, et plutôt que de les combattre, elle incite à les accepter avec bienveillance.

Un message positif et inclusif

Ce qui rend Holly Ramejkis si inspirante, c’est son authenticité. Elle ne se contente pas de montrer des transformations physiques ; elle aborde également des sujets plus profonds comme la santé mentale, l’estime de soi et la pression sociale. Dans une vidéo, elle confie avoir longtemps lutté contre les complexes liés à son corps. Aujourd’hui, elle a appris à se détacher des standards irréalistes pour se concentrer sur son bien-être. Elle insiste sur le fait que la positivité corporelle ne signifie pas aimer son corps tous les jours, mais apprendre à le respecter et à lui être reconnaissant.

Grâce à son ton bienveillant et à sa démarche sincère, Holly Ramejkis libère ses followers des diktats de la mode et des standards de beauté inatteignables. En montrant que les vêtements et les poses influencent la perception du corps, elle permet à chaque personne de se réapproprier son image avec confiance. Son message est un véritable souffle d’air frais : il est possible de se sentir bien dans son corps, peu importe la taille ou la morphologie.