Top 6 des sublimes mannequins allemandes à suivre absolument

L’Allemagne regorge de beautés éblouissantes qui brillent sur les podiums du monde entier. Le pays est le berceau de certaines des mannequins les plus influentes et inspirantes de la planète. En voici 6 que vous devez absolument suivre.

Lena Gercke : la pionnière de « Germany’s Next Topmodel »

Lena Gercke s’est fait un nom en remportant la toute première saison de Germany’s Next Topmodel. Avec son visage angélique et son style impeccable, elle est devenue une figure incontournable de la mode allemande. Active sur Instagram, Lena partage des aperçus de sa vie professionnelle et personnelle avec une esthétique toujours élégante.

Angelina Kirsch : la mannequin grande taille

Angelina Kirsch incarne à merveille la célébration des courbes et de la diversité corporelle dans le monde de la mode. À 36 ans, cette mannequin grande taille allemande a marqué les podiums et les studios photo à travers l’Europe, de Milan à Londres en passant par Madrid, collaborant avec des créateur·rice·s de renom et des photographes prestigieux·ses. « Défendez-vous et défendez vos courbes ! », martèle-t-elle, prônant une vision de la beauté libérée des standards restrictifs.

Stefanie Giesinger : l’élégance contemporaine

Révélée également par Germany’s Next Topmodel, Stefanie Giesinger incarne une élégance moderne et une beauté naturelle. Avec des campagnes pour des marques prestigieuses comme Dior et Hugo Boss, elle inspire ses millions de followers avec des looks tendances et des messages positifs sur l’amour-propre.

Gisele Bündchen : l’icône mondiale née en Allemagne

Bien que souvent associée au Brésil, Gisele Bündchen est d’origine allemande par ses ancêtres. Elle est devenue une véritable légende dans le monde du mannequinat grâce à sa carrière fulgurante et son engagement pour des causes environnementales. Son style classique et intemporel fait d’elle une source d’inspiration mondiale.

Jihoon Kim : le mannequin qui enflamme les réseaux sociaux

Avec plus de 2,2 millions de followers sur Instagram, Jihoon Kim est une étoile montante du mannequinat. Sur son compte « jihoonkm », elle partage des clichés captivants qui mettent en lumière son talent naturel pour la mode et sa présence unique devant l’objectif. Elle a collaboré avec des marques de luxe prestigieuses comme MIU MIU et Dior, confirmant son statut de mannequin incontournable.

Claudia Schiffer : l’icône intemporelle

Si vous cherchez une vibe plus vintage et légendaire, Claudia Schiffer est la mannequin allemande par excellence. Avec des décennies de carrière derrière elle, elle reste une référence dans l’industrie de la mode. Égérie de nombreuses marques emblématiques comme Chanel, Claudia symbolise une époque où le glamour était à son apogée.

Ces mannequins allemandes ne se contentent pas de régner sur les podiums, elles ont aussi une influence indéniable sur la culture et les tendances actuelles. Chacune de ces femmes est une source d’inspiration. Alors, suivez-les sans tarder et laissez-vous émerveiller par ces beautés made in Germany !