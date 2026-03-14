Jugée « trop grosse » lorsqu’elle était enfant, elle revoit ses photos et remet en question les critiques

Mère de trois enfants basée en Suisse, Katrin W (@kiki_cooks_fit) partage un témoignage poignant en revoyant ses photos d’enfance, remettant en question les critiques récurrentes sur son poids qu’elle a entendues dès le plus jeune âge.

Des photos qui racontent une autre histoire

Dans un reel Instagram viral vu plus de 3,5 millions de fois, la quadragénaire juxtapose des images d’elle petite fille et adolescente : une enfant souriante et ordinaire, loin de l’image déformée qu’on lui renvoyait. « On m’a toujours dit que j’étais déjà trop grosse… et puis je retrouve ces photos », écrit-elle sur sa vidéo. À y regarder de près, elle y voit une gamine en pleine croissance, parfaitement « dans la norme », et non la silhouette dite « excessive » qu’on lui a décrite pendant des années.

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Un message familial persistant et dévastateur

Katrin W (@kiki_cooks_fit) explique à Newsweek que ses parents, imprégnés par la culture des régimes des années 90, lui répétaient qu’elle était « trop » et devait se contrôler, même si ses photos contredisent cette vision. Aujourd’hui encore, face à ces preuves visuelles, les justifications varient, mais le fond reste : son corps était « un problème à gérer ». Sans accuser, elle contextualise ce conditionnement par une époque obsédée par la minceur des supermodèles et les magazines pro-diètes.

Conséquences durables sur son lien au corps

Ces mots précoces ont semé les graines d’un trouble alimentaire qui a émergé plus tard, après des traumatismes et un lien toxique, entraînant des fluctuations de poids et des régimes infructueux. Sa propre mère, pourtant élancée, se critiquait constamment, transmettant ce regard négatif. Katrin, maman à son tour, refuse ce cycle et milite pour que les enfants grandissent sans se sentir « défectueux ».

Réactions solidaires et prise de conscience collective

Les commentaires affluent de femmes touchées par des expériences similaires : « Je trouve ça tellement triste, tu étais un bébé ». D’autres évoquent la folie de l’obsession parentale pour le poids. Le témoignage de Katrin W (@kiki_cooks_fit) résonne ainsi comme un appel à briser les stéréotypes avant qu’ils ne marquent une génération.

En confrontant ses photos d’enfant aux jugements passés, Katrin W (@kiki_cooks_fit) libère ainsi une vérité simple : elle n’a jamais été « trop ». Son histoire invite les parents à offrir un enfance libérée des diktats corporels, pour que chaque enfant se sente juste comme il est.