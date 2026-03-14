Malgré les critiques, cette mannequin refuse de raser son monosourcil

Dans l’industrie de la mode, les standards de beauté sont très codifiés. Certaines figures choisissent aujourd’hui de bousculer ces normes. C’est le cas de Sophia Hadjipanteli, une mannequin qui affirme pleinement son monosourcil malgré les critiques répétées sur les réseaux sociaux.

Un monosourcil devenu signature

Chypriote-Américaine, Sophia Hadjipanteli s’est fait remarquer dans le monde de la mode grâce à un détail très visible : son monosourcil épais. Dans un univers souvent marqué par des visages très lissés et des standards esthétiques précis, ce choix tranche immédiatement.

Sur ses réseaux sociaux, où elle rassemble une large communauté d’abonnés, la mannequin partage régulièrement des photos de shootings, de défilés et de moments de son quotidien. Son monosourcil n’y est jamais caché ni modifié : au contraire, il est pleinement revendiqué comme une partie de son identité. Pour elle, ce trait physique n’est pas un « défaut » à corriger, mais une caractéristique naturelle qu’elle choisit de célébrer.

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Affirmer sa singularité face aux critiques

Ce choix ne passe pas toujours inaperçu sur internet. Sous ses publications, certains internautes n’hésitent malheureusement pas à lui envoyer des remarques ou des conseils non sollicités, l’encourageant à épiler son monosourcil.

La mannequin Sophia Hadjipanteli reste ferme sur sa position : elle le garde simplement parce qu’elle l’aime. Plutôt que de chercher l’approbation extérieure, elle affirme privilégier son propre confort et sa vision de la beauté. Dans plusieurs interviews, elle a même évoqué avoir reçu des messages particulièrement agressifs, allant jusqu’à des menaces. Malgré cela, elle continue d’afficher son apparence avec assurance, refusant de laisser les critiques dicter son image.

Un mouvement pour célébrer les sourcils naturels

Au-delà de son style personnel, Sophia Hadjipanteli a également lancé une initiative sur les réseaux sociaux : le #UnibrowMovement. Ce mouvement encourage les personnes à accepter leurs sourcils naturels, quelle que soit leur forme ou leur densité. L’idée est simple : rappeler que la beauté ne doit pas être uniformisée par des tendances. Rapidement, le hashtag a rassemblé une communauté en ligne. Des milliers d’internautes ont commencé à partager leurs propres photos, revendiquant leurs traits naturels et refusant la pression des normes esthétiques.

Pour ses shootings, Sophia Hadjipanteli va même parfois « plus loin » en colorant son monosourcil dans des teintes vives. Une manière créative de transformer ce détail physique en véritable signature artistique.

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Une carrière qui prouve que la singularité peut séduire

Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, ce choix esthétique n’a pas freiné sa carrière, bien au contraire. Représentée par l’agence Premier Model Management, la mannequin Sophia Hadjipanteli a collaboré avec plusieurs marques et projets internationaux.

Dans une industrie qui évolue progressivement vers davantage de diversité, son apparence dite singulière devient même un atout. Elle incarne une nouvelle génération de mannequins qui revendiquent des visages différents et des identités fortes. Cette démarche s’inscrit aussi dans une tendance plus large de body positivity, où l’objectif est de valoriser les corps et les visages tels qu’ils sont.

Une confiance construite depuis l’enfance

Cette assurance ne s’est pas construite par hasard. Sophia Hadjipanteli explique souvent que sa grand-mère a joué un rôle déterminant dans sa manière de se percevoir. Dès son enfance, elle l’encourageait à être fière de ses origines et de ses traits physiques. Cette éducation basée sur l’acceptation de soi lui a permis de développer une solide confiance personnelle. Aujourd’hui, dans un univers aussi exposé que la mode et les réseaux sociaux, cette base lui sert de véritable protection face aux critiques.

En affirmant son monosourcil, Sophia Hadjipanteli propose ainsi une autre manière de voir la beauté. Son message est clair : les particularités physiques ne doivent pas forcément être corrigées ou effacées. Elles peuvent aussi devenir des signatures uniques, des éléments de style ou même des sources de fierté. Et dans un paysage où les visages ont longtemps été uniformisés, cette vision plus libre et inclusive séduit de plus en plus de personnes.